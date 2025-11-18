El Parlamento gallego pide al Gobierno una conexión ferroviaria «del siglo XXI» para Ferrolterra y más frecuencias

El Parlamento de Galicia ha aprobado este martes una declaración institucional, a la que ha dado lectura su presidente, Miguel Ángel Santalices, para solicitar al Gobierno central una conexión ferroviaria «del siglo XXI» para Ferrolterra y que se restituyan las frecuencias y los horarios entre Ferrol y A Coruña que existían hasta el 9 de junio, incluyendo la relación directa con Madrid.

Todo ello después de que el Grupo Parlamentario del BNG solicitase formalmente esta mañana la retirada de su proposición no de ley (PNL) sobre las conexiones ferroviarias de la comarca de Ferrol, negociándose una declaración institucional encaminada a reflejar el apoyo de todos los grupos del Parlamento gallego.

Esta decisión llegaba tras las peticiones realizadas por el Foro Cidadán polo Ferrocarril y el Grupo Socialista, que habían solicitado la retirada de la proposición no de ley para mantener el consenso político y la unidad en torno al texto, que es el mismo que ya fue aprobado en el Ayuntamiento de Ferrol y en la Mancomunidade de Concellos de Ferrolterra.

El cambio de procedimiento tenía como objetivo, según los nacionalistas, reforzar la iniciativa dándole el máximo rango institucional posible y garantizar así un mensaje común a favor de la mejora de las infraestructuras ferroviarias en Ferrolterra, Eume y Ortegal.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Finalmente, se ha aprobado esta declaración institucional que también instaba al Ejecutivo central a iniciar este año el estudio informativo para la modernización de la infraestructura ferroviaria entre Ferrol-Betanzos Infesta-A Coruña, así como a que resuelva las alegaciones al proyecto de construcción del bypass de Betanzos Infesta e inicia este año la redacción del proyecto.

Entre los puntos de la iniciativa también están el de solicitar al Gobierno mejorar la infraestructura de proximidad entre Ferrol y Ortigueira y la creación de un servicio de proximidad entre Ferrol y A Coruña.

Por otro lado, pide al Estado la intermodalidad de los distintos modos de transporte en la comarca y la integración del puerto exterior e interior en la red ferroviaria moderna.

Además, insta a la Xunta a solicitar el traspaso de los medios y servicios de viajeros por ferrocarril para la gestión de un servicio de proximidad y pide al Gobierno que impulse actuaciones para garantizar la llegada efectiva de la alta velocidad a las ciudades de Ferrol y de Lugo.