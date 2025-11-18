El Racing de Ferrol comienza las obras de su Ciudad Deportiva en Mandía

A finales de la pasada semana comenzaron las obras de construcción de la Ciudad Deportiva del Racing Club Ferrol, que se levantará en la parroquia ferrolana de Mandiá, en los terrenos de la antigua estación radio Muiño do Vento. La primera fase de los trabajos, que se prolongará hasta el verano, supondrá una inversión superior a los cinco millones de euros y permitirá dotar al club de unas instalaciones modernas y acordes con las exigencias del fútbol profesional, además de reforzar la estructura de cantera y formación.

El nuevo complejo deportivo ocupará más de 120.000 metros cuadrados de superficie, adquiridos el pasado mes de abril por la Fundación Racing Club Ferrol al Concello de Ferrol por algo más de 550.000 euros. Desde entonces, el club ha trabajado en la definición del proyecto con el objetivo de adaptarlo a las necesidades actuales de la entidad y optimizar al máximo su funcionalidad y su inversión.

Concluida la fase administrativa y tras la correspondiente licitación y adjudicación, las empresas Prace y Calfensa, históricas colaboradoras del club, han iniciado ya las labores sobre el terreno.

Fases

El desarrollo de la Ciudad Deportiva se estructurará en cuatro fases, con una inversión global que superará los doce millones de euros. En esta primera etapa, dotada con cinco millones, se abordarán actuaciones prioritarias como la adecuación del terreno, la urbanización del espacio, la mejora de los accesos y la creación de zonas de aparcamiento.

El plan incluye además la construcción de dos campos de entrenamiento: uno de césped natural híbrido destinado al primer equipo y otro de césped sintético de última generación orientado a las categorías de formación, que podrá emplearse también para competiciones de base.

Asimismo, se rehabilitará uno de los edificios ya existentes, el principal, con forma de “H” y situado a la entrada del recinto, que acogerá vestuarios, gimnasio, enfermería, lavandería y diversas áreas técnicas de apoyo al trabajo diario.

En fases posteriores, la Ciudad Deportiva continuará creciendo con nuevos campos de entrenamiento, zonas específicas para el fútbol formativo, dependencias destinadas a cocina y comedor, oficinas administrativas, un área de prensa y, finalmente, una residencia para jugadores.

La construcción de esta Ciudad Deportiva constituye uno de los proyectos estratégicos más importantes en la historia reciente del club, al dotarlo de unas instalaciones punteras para el fútbol profesional y la cantera. El complejo permitirá también acoger competiciones oficiales de primer nivel y se convertirá en el epicentro de la vida social y deportiva del racinguismo, fortaleciendo la conexión del club con su comunidad.

Compromiso

La construcción de esta Ciudad Deportiva es también una muestra del compromiso firme e inquebrantable del Grupo Elite con el proyecto del Racing Club Ferrol, un apoyo que trasciende lo estrictamente deportivo y que busca aportar un valor significativo a Ferrol y a toda su comarca. Este respaldo se fundamenta en la apuesta por el crecimiento, la consolidación y el fortalecimiento del club como entidad, garantizando su viabilidad y sostenibilidad tanto económica como deportiva.

El proyecto se sustenta en criterios de accesibilidad, integración y sostenibilidad. Las instalaciones estarán adaptadas a personas con diversidad funcional y a las necesidades del equipo Genuine. Además, se ha puesto especial atención en la eficiencia energética, la utilización de energías renovables, la rehabilitación de edificaciones existentes y el aprovechamiento racional de los recursos naturales del entorno.

La Ciudad Deportiva del Racing Club Ferrol será un referente de sostenibilidad medioambiental y de compromiso con el territorio. Se trata, además, de un hito histórico en los 106 años de vida de la entidad, que por primera vez dispondrá de patrimonio inmobiliario propio. Estas instalaciones serán la casa del racinguismo y el punto de partida desde el que el club proyectará su crecimiento deportivo y social en toda la comarca de Ferrolterra.