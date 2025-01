A mocidade de Cedeira realiza un diagnóstico do municipio a través dos Orzamentos participativos

Avanza co alumnado de terceiro da ESO de Punta Candieira a quinta edición do proceso, consolidado xa como unha iniciativa singular dentro de España.

O alumnado de 3º da ESO do IES Punta Candieira está a avanzar na elaboración dos Orzamentos Participativos coa elaboración dun diagnóstico da vila, identificando problemas, debilidades, fortalezas e recursos como base para propoñer investimentos de mellora verdadeiramente acaídos. As primeiras sesións de traballo desta fase do proceso desenvolvéronse esta semana, os días 21 e 22, e continuarán o 11 e 12 de febreiro cun obradoiro formativo sobre a confección e estruturación de proxectos.

Cómpre recordar que estes son os quintos Orzamentos Participativos do Concello de Cedeira e que o proceso constitúe xa unha iniciativa singular dentro de España. É así por estar en mans da mocidade e concentrarse nun curso escolar, tamén polo relevante orzamento (20.000€) e pola súa continuidade desde o curso 2020/21, o que fixo que a experiencia estea xa interiorizada polo alumnado, as súas familias e o profesorado, que se implica na impartición de contidos relativos á democracia local, a investigación participativa e a elaboración de proxectos.

Entre as primeiras propostas formuladas no traballo de diagnose están a mellora de iluminación en determinados espazos públicos, a ampliación da oferta de ocio para a mocidade e dos equipamentos deportivos, a dotación de máis espazos cubertos para o lecer, un parque canino…

Nas vindeiras sesións aprenderán a estruturar as súas propostas definindo obxetivos, actividades, impactos sociais e custes económicos. O alumnado terá que elaborar proxectos para que sexan validados polo persoal técnico municipal, que considerará se entran nas competencias do Concello, se son factibles técnica e xuridicamente e se son abordables co custe máximo dos 20.000€ reservados aos Orzamentos Participativos.

Os investimentos abordados en anos anteriores e o traballo que se leva feito ata o momento nesta quinta edición do programa confirma o interese da mocidade de Cedeira polo lecer saudable, a práctica deportiva, a promoción do patrimonio natural e as accións culturais.