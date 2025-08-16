Ademais dunha ópera de pequeno formato producirase o oratorio “Te Deum” de Charpentier e outros recitais que logo poderán chegar a outros escenarios.
A Ópera Studio de Cedeira chega este verán á súa cuarta edición con novos retos. A iniciativa segue a ser a única en Galicia neste formato e a rodaxe de anteriores anos confirmou que verdadeiramente funciona como fórmula para a aprendizaxe e trampolín de lanzamento de novas carreiras profesionais. Desta volta, a iniciativa transfórmase nun festival no que ademais dunha ópera de pequeño formato, produciranse e estrearanse o oratorio “Te Deum” de Charpentier e outros recitais e concertos de música lírica. E todo o que se leve diante do público en Cedeira será grabado para poder promocionarse e chegar a outros escenarios.
O Festival Ópera Studio Cedeira vai desenvolverse do 19 ao 29 de agosto coa colaboración do Concello. Xa están seleccionadas as voces e instrumentistas, así como o profesorado e equipo de produción da obra “The Fairy Queen” de Henry Purcell. A estrea será o 29 no Auditorio Municipal, pero nos días anteriores tamén se vai estrear o oratorio “Te Deum” de Charpentier e outros recitais de música de cámara en diferentes locais de Cedeira. A vila, que presume do seu singular apego á música, vai respirar lírica durante as dúas últimas semanas de agosto.
Fran Pérez Piñón, unha das persoas que impulsa a Ópera Studio de Cedeira desde o seu nacemento, ademáis de solista especializado en música antigua, explica que este ano hai certa renovación nas voces que van participar e que algunhas das persoas que pasaron por anteriores edicións están acadando boas oportunidades para lanzar a súa carreira profesional. Cita o caso dunha vocalista que acaba de entrar na prestixiosa Schola Cantorum Basiliensis, considerada a mellor do mundo de música antiga.
A Ópera Studio preséntase como “formación musical para a vida profesional” e se está a confirmar como un trampolín para novos talentos da lírica. É tamén unha factoría da que saen espectáculos preparados para ofrecerse a programadores culturais, e esta é outra vertente que se quere promocionar.
Ainda que o programa en Cedeira comeza o 19, xa se levou a cabo un obradoiro de canto barroco en Redondela, a finais de xuño, coa profesora Magna Ferreira. Xunto con Fran Pérez, participan no equipo de produción Aida Lozano e Marcos Vieitez, este último a cargo da dirección escénica. Nicolás Ravelli é o director musical do oratorio “Te Deum”, a primeira estrea que se programa para o festival deste verán.