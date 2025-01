Editorial-Un acto canallesco

Un acto canallesco se ha llevado a cabo este domingo o madrugada de este lunes, día 13, por un desaprensivo “ciudadano” al efectuar una pintada “con insulto” en la fachada del edificio de Intendencia de la Armada, en el inicio de la calle de la Tierra, en Ferrol..

Un acto con nocturnidad y alevosía realizado con toda seguridad por algún niñato “progre” o algún resentido al que no se le ocurrió otra mejor cosa que pintar la palabra “facha”, con grandes letras, y con un ataque (?) a nuestras Fuerzas Armadas en un edificio en donde ondea diariamente la Bandera Nacional.

No buscamos aquí la posible afinidad del autor con determinados grupos que no se cansan de atacar a lo que llaman “españolismo” y si es posible en todo momento, a nuestras Fuerzas Armadas, aunque quizás no vayamos muy desencaminados. No se trata de dejar claro, porque se sabe, que esos grupos son minoritarios y que al igual que ellos desprecian a los signos queridos por la mayoría de los ciudadanos también hay derecho a despreciarlos a ellos…y desde luego al autor de la pintada.

«Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis.» (Mateo 7:15-20). ¡Guardaos de los que ofrecen suaves discursos y se visten de corderos, cuando más tarde desde el “púlpito” local, provincial, autonómico o nacional, siembran malos vientos con el fin de recoger tempestades y siguen el lema de “cuanto peor..mejor”. Guardaos de los que con su verborrea tratan de atraer a los jóvenes y no tan jóvenes con falsas promesas y bonitas palabras patriótico-separatistas.

Un canalla, el autor de la pintada, viene definido por la Real Academia de la Lengua. “ chusma, morralla, gentuza, ruin, rastrero, sinvergüenza, miserable, bribón, mezquino, bandido, granuja, bergante, vil…….eso y mas.

Quizás se trate de una persona ignorante que por el mero hecho de ver allí la Bandera confunda “la velocidad con el tocino”.

Por cierto, que no solamente ataca a la Institución más querida por los ESPAÑOLES, sino a un edificio patrimonial histórico de la ciudad, de todos los ferrolanos.

Un hecho condenable, criticable y como decimos al principio…canallesco