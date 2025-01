O BNG de Narón denuncia o estado en Aldea Nova

O BNG de Narón través dun comunicado indica sobre Aldea Nova «inaugurouse en 2008 coa pretensión de revitalizar a zona cun desenvolvemento sostible segundo anunciaba daquela o goberno local. Despois de diferentes concesións, anos pechados, reformas e situacións graves como o estado no que se atopaban os animais que estaban no Parque Temático Integral de desenvolvemento Rural”hoxe volve a estar en estado de abandono».

O estado de abandono das instalacións foi denunciada polo BNG este verán e, desde aquela, indican «que só foi a peor». Por iso rexistraron no concello a situación actual acompañado de imaxes gráficas. Reclaman no escrito que «se actúe de maneira inmediata e vélese pola seguridade e o valor etnográfico de Aldea Nova unhas instalacións que contan con fondos europeos e unha inversión pública de máis de dous millóns de euros non pode estar abandonada e no estado lamentable na que se atopa».

«Desde o BNG cremos que Aldea Nova ten que ser unha oportunidade e un punto de encontro entre a veciñanza e non un problema” declara Olaia Ledo, voceira municipal do BNG de Narón. “Pedimos máis vontade política e menos desidia nunhas instalacións que deberan ser un exemplo de bo facer.». «Se o queren solucionar estaremos aportando ideas, se non estaremos en fronte” afirma Ledo.