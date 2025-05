Editorial-El ministro Oscar Puentes está a “velas vir” en el tema del ferrocarril

Una de las reivindicaciones ciudadanas ha sido desde hace tiempo el tema del ferrocarril, ya desde corporaciones municipales anteriores a la actual, de uno u otro signo. Y sensatamente hay que reconocer que en muchos aspectos Ferrol que ha estado y está “olvidado” por determinados “ mandos”, entre ellos el responsable de las comunicaciones ferroviarias, el que hasta ahora parece que es más un dóberman tuitero que un ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el vallisoletano Óscar Puentes al que el actual alcalde ya le solicitó más de una vez una entrevista y…..debe estar muy ocupado como decimos con sus mensajes diarios, que solamente ha tenido a bien el silencio por respuesta.

En la conferencia que José Manuel Rey Varela pronunció en el Casino ferrolano a finales del pasado mes de abril el regidor anunció que “en fecha breve” convocaría a los portavoces de los grupos municipales para lograr una sola voz en la defensa del ferrocarril, de los muchos y variados problemas que afectan a Ferrol y su contorno sobre este tema. Y efectivamente, hubo reunión de portavoces en Ferrol y es de suponer que se tomó un acuerdo conjunto porque seguidamente se celebró un encuentro del alcalde y los representantes de los grupos políticos municipales con el vicepresidente de la Xunta, Diego Calvo.

En la reunión en Santiago se demostró que la Xunta había preparado un estudio ‘Propostas de mellora da mobilidade e o transporte ferroviario en Ferrolterra’, ante la «falta de concreción» del Estado en relación con las actuaciones previstas en área ferroviaria. El documento señala como principales problemas la obsolescencia de la infraestructura y los materiales, la falta de mantenimiento, las limitaciones del trazado y los altos tiempos de viaje, lo que repercute en una baja competitividad y un uso decreciente de este medio de transporte. Así la Xunta propone la reordenación y mejoras en la infraestructura para reducir los tiempos de viaje a 45 minutos con la ciudad de A Coruña, y mejorar la funcionalidad y seguridad vial, con una inversión estimada de más de 250 millones de euros. Las actuaciones previstas incluyen mejoras puntuales en el trazado, la ejecución de la variante de Betanzos, el establecimiento de nuevos puntos de cruce para incrementar las frecuencias, la electrificación de la línea y la adecuación de los apeaderos.

Es decir, que por parte del Concello de Ferrol y por parte de la Xunta de Galicia hay “buen tono”, pero falta la otra parte del banco, el Gobierno Central.

Este martes el alcalde y los portavoces se trasladan a Madrid y mantendrán una reunión con el director general de Ferrocarriles, así como con representantes en el Congreso del PP, PSOE, Sumar y BNG. Veremos si todo se queda en ese encuentro o como suele hacerse para prolongar un tema se propone desde el ministerio “crear una comisión”.

Por cierto, no hay que olvidarse de que no solo son líneas, mejores trazados, trenes…es que Ferrol es la única ciudad de Galicia que no cuenta con una estación intermodal ya que tanto la Xunta como el Ayuntamiento llevan años esperando la formalización de los convenios con el Estado para esta obra

Y ante el encuentro de este martes Rey Varela señalaba que “nos reuniremos con el director general de Ferrocarriles, ya que no tiene a bien atendernos el ministro Óscar Puentes a quién le pedimos este encuentro en el que solicitaremos nuevamente inversión para la modernización de la línea ferroviaria Ferrol- A Coruña. Ferrol no se puede conformar con la supresión de frecuencias y con una línea obsoleta”.

Nadie puede acusar, nadie puede tirar la primera piedra, nadie puede negar salvo los oportunistas de siempre, a que, aunque tarde ya que esto del ferrocarril viene de lejos, el tema ocupa uno de los primeros asuntos en la carpeta del concello ferrolano.

¿Sonará la campana?. De momento el pucelano Oscar Puentes ha demostrado que “ni está ni se le espera”.