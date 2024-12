Ares renova as instalacións do Centro Cultural Outeiro de Chanteiro

A concellaría de Urbanismo de Ares vén de informar do recente inicio do proxecto de mellora da eficiencia enerxética do Centro Cultural Outeiro, uns traballos que permitirán renovar esta infraestrutura fundamental na dinamización social de Chanteiro. Impulsaranse intervencións tanto no exterior coma no interior, sempre co foco posto en promover un aforro enerxético na instalación de titularidade municipal.

Neste sentido, principiáronse os traballos na envolvente do edificio, mellorando o seu aillamento térmico, e xa se executou a iluminación interior, coa instalación de luminarias de tipo LED, así como a substitución da caldeira de gasoil existente por unha bomba de calor que emprega unha fonte de enerxía renovable.

O proxecto no Centro Cultural Outeiro supón un investimento de 105.465,95 euros, impostos incluídos, con cargo a fondos europeos (81.469,46 euros), no marco do programa Galicia Feder 2021-2027, e as arcas municipais (23.996,49 euros).

Aproveitando o arranque das obras, a concelleira de Urbanismo, Olimpia Marcos, salientou que a actuación “contribúe a reforzar a infraestrutura de eficiencia enerxética e, polo tanto, de carácter verde do Concello”.

“Contamos xa con paneis fotovoltaicos en edificios públicos, como a Casa da Xuventude, o depósito de Os Castros ou Servizos Sociais; temos todo o casco urbano de Ares e Redes iluminado con luminarias LEDs e as infraestruturas deportivas tamén están mellorándose baixo un enfoque de eficiencia enerxética, como fixemos no campo de fútbol de Prados Vellos e estamos a facer actualmente dentro da reforma do pavillón polideportivo municipal”, enumerou Marcos.

O conxunto destas renovacións redundan nun Ares ecolóxico, respectuoso co medioambiente, e dende a concellaría de Urbanismo resaltan “que se continuará nesta senda de procura do aforro enerxético e sustentabilidade en edificios municipais”.