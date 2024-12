Operación Navidad de la DGT avisa de puntos conflictivos en vías gallegas por factores de circulación y meteorología

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé más de 20 millones de desplazamientos en estas Navidades por las carreteras españolas, de los que un 14 % (casi 3 millones) se registrarán en la zona Noroeste: Galicia, Asturias y Cantabria.

En esas regiones, la DGT contará con 46 personas trabajando, 358 cámaras, 411 estaciones de tomas de datos, 102 estaciones meteorológicas, 489 paneles de mensajería variable, y 189 cámaras de reconocimiento de matrículas.

En el caso de la Comunidad Gallega, la DGT ha alertado sobre varios puntos conflictivos, ya sea por circunstancias de la circulación o por las condiciones meteorológicas.

En la provincia de A Coruña, apunta a posibles problemas en las carreteras A-6 (salida hacia la A-9 en A Coruña); AC-11 y AC-12 en los accesos a la ciudad herculina; AC-173 (glorietas de Santa Cristina, Bastiagueiro y Santa Cruz); AC-552 (glorieta de A Grela); AG-11 (desde Ribeira a Padrón); AC-14 (acceso a la ciudad de A Coruña desde la A-6); AG-55 y AC-550 (accesos a la ciudad desde Costa da Morte); AG-56 (accesos a Santiago desde Noia); AC-543 (acceso a Santiago en Vidán); AP-9 (acceso a la ciudad de A Coruña, a Ferrol, peaje de Teo, y peaje de Cecebre y Macenda); N-550 (en el entronque con la A-6, en los accesos a Santiago, la Travesía de Padrón); y en la N-651 (Pontedeume).

Igualmente, alerta sobre eventuales problemas por condiciones meteorológicas en varios puntos de la A-6 y de la AP-9, así como de la N-6, N-550 y N-634, donde podría haber hielo o nieve en la calzada.

En la provincia de Lugo, se señala como conflictivos varios kilómetros en la A-6 (cierre del viaducto de O Castro) y la N-6 (Pedrafita); y se alerta de posibles condiciones meteorológicas adversas en la A-8 en O Fiouco (por niebla) y entre Padornelo y La Canda, entre otras vías.

En la provincia de Ourense, los puntos conflictivos están en la N-120, N-525 y OU-540 (en accesos a la capital y áreas comerciales) y, por meteorología adversas, en la A-52 y la N-525 (por niebla y heladas en varios puntos); en la AG-53 (en el límite con la provincia de Pontevedra); en la C-536 (Alto do Rodicio); en la N-540 (Alto do Vieiro); y la N-564 (Alto de Paraño).

En Pontevedra, el aviso se centra en la A-52 (enlace con la A-55 en O Porriño) y en la A-55 entre Vigo y Tui. Por posibles condiciones meteorológicas adversas se pide especial precaución en la N-120 (Alto de Fontefría); en la N-525 (Alto de San Martiño y Alto de Santo Domingo); en la N-541 (en Soutelo de Montes y el Alto de Paraño); en la N-640 (Alto da Rocha, Alto do Marco y Alto Xindiriz); en la PO-553 (Alto do Faro); y en la PO-534 (Alto do Candán).

Asimismo, la DGT pide estar alerta en aquellos puntos de las carreteras donde se están ejecutando obras, como la AC-11, la AP-9, la N-6, la A-6, la A-52, y varios tramos de carreteras nacionales con trabajos de humanización, rehabilitación del firme y otras actuaciones de mejora.