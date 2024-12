O consello sectorial da Lingua en Ferrol avanza a programación do vindeiro ano´25

A concelleira de Normalización Lingüística de Ferrol, Patricia Cons, presidiu a última reunión do ano do consello sectorial da Lingua, na que se deu conta dos programas de dinamización lingüística en marcha e dos previstos para o primeiro trimestre do 2025.

Así a última actividade este ano será Apego Festal Nadal prevista para o sábado 28 na praza de Armas, comezando xa ás 12.30 horas cun espectáculo de contos que seguirá pola tarde a partir das 16.30 horas.

Para o primeiro trimestre do 2025 está previsto o Club de Debate (xaneiro-abril). O prazo de inscrición finalizou o pasado 25 de novembro e participarán dous equipos do IES de Canido, un do IES Concepción Arenal e outro do IES Saturnino Montojo. Na fase na que se inclúe Ferrol están integrados tamén os concellos de Narón, Pontedeume e Carballo e participarán un total de 104 nenos.

Tamén a través do departamento de Normalización Lingüística, en colaboración coa Coordinadora de Equipas de Normalización Lingüística de Ferrolterra, convócase o XXV certame de creación artística poesía e imaxe En Galego sen filtro. O certame vai dirixido a todos os niveis de ensino non universitario.

En marzo, chega o ciclo de cine En galego de película, a tamén para todo o alumnado de ensino non universitario de Ferrol e parte de comarca. E de febreiro a marzo, levarase a cabo unha nova edición de Apego para as escolas infantís, así como actividades para nenos con idades entre os seis meses e os oito anos.

O sábado 1 de febreiro terá lugar a entrega dos premios Youtubeiras+2024, que se celebrará no pazo da Cultura en Narón.