A Mostra de Teatro Galego de Cariño aposta pola accesibilidade con dúas funcións adaptadas

A XLVII Mostra de Teatro Galego de Cariño dará comezo este domingo 3 de agosto cunha programación que inclúe 14 espectáculos ata o sábado 9 de agosto. Un ano máis, a Mostra reafirma o seu compromiso co mellor teatro galego, combinando calidade artística sen esquecerse do compoñente social e inclusivo.

De feito, nesta edición, a organización dá un paso máis na súa aposta pola accesibilidade, incorporando medidas adaptadas que garanten o acceso á cultura a persoas con discapacidade. Dúas das funcións programadas contan con recursos específicos para facer o teatro máis aberto e integrador.

Un dos espectáculos destacados neste ámbito será ‘Nada se sabe’, unha coprodución de Culturactiva e o Centro Dramático Galego protagonizada por actores e actrices con discapacidade. Terá lugar o xoves 7 de agosto ás 22:00 horas no Auditorio Municipal, con entradas a 6 euros.

A obra, baseada na traxedia Filoctetes de Sófocles, mestura mitoloxía grega con vivencias reais do elenco, ofrecendo unha peza emotiva e reivindicativa. O espectáculo defende o dereito á inclusión cultural e denuncia o descoñecemento xeneralizado sobre a discapacidade, como indica o propio título.

Nesta peza, dúas actrices e dous actores con discapacidade recoñecida achegan distintas visións sobre a diversidade funcional a través desta adaptación do clásico grego, centrada na figura do excluído, do diferente, da persoa que a sociedade non sabe ou non quere integrar, propoñendo unha reflexión ao espectador.

O espectáculo conta con diversas medidas de accesibilidade. Haberá interpretación en lingua de signos española dispoñible durante a función, así como programas de man en Braille, programas de man ampliados para persoas con resto visual e un programa de lectura fácil a través dun código QR.

Ademais, haberá outras medidas que terán que ser solicitadas con anterioridade chamando ao Departamento de Cultura do Concello de Cariño (981 405 064). Estas son a visita táctil para persoas invidentes unha hora antes da función e a posibilidade de contar con ata 8 aparellos de audiodescrición para persoas con discapacidade visual.

Para este último servizo, será preciso que as persoas interesadas o soliciten cun mínimo de tres días de antelación, así como levar auriculares propios.

O Grupo Chévere tamén se suma á accesibilidade escénica

Outro exemplo do compromiso coa inclusión será a función ‘As fillas bravas de Momán 2025’, do recoñecido Grupo Chévere, que contará tamén con interpretación en lingua de signos durante a súa representación.

O espectáculo presenta a historia de tres mulleres que seguen a tradición das súas devanceiras, nunha aldea imaxinaria chamada Momán, onde todo é posible. A través da música, a palabra e a memoria colectiva, a obra pon en valor a tradición oral galega e o papel da muller na construción dunha identidade común. Representarase o martes 5 de agosto ás 22:00 horas no Auditorio Municipal, cun prezo de entrada tamén de 6 euros.