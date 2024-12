Cabanas solicita unha reunión urxente con Demarcación de Estradas

Tras as caravanas provocadas o mércores 11 como consecuencia das obras de reparación da Ponte de Pedra, dende o Concello de Cabanas «solicitamos unha reunión cos responsables da Demarcación de Estradas do Estado en Galicia para amosar o noso malestar pola situación de onte (con medidas insuficientes para regular o tráfico), esixir máis información aos Concellos e a veciñanza sobre a planificación e horarios dos traballos (ata agora insuficiente), e reiterar a petición de Cabanas de liberar a AP9 neste tramo co fin de aliviar o tránsito de vehículos».

«Se ben os primeiros días foron con tráfico áxil, o aumento da zona cortada onte provocou un colapso en pouco tempo, o que evidencia a necesidade de máis medidas de cara ao futuro».

Dende o Concello de Cabanas «reiteramos a necesidade de realizar estas obras dado o estado da ponte, pero sendo necesario a compatibilidade coa vida da veciñanza«.