Ares ultima a I Ruta Ciclista Popular

A concelleira de Deportes de Ares, Alma Barrón; o técnico deportivo do Concello, Javier Sánchez, e Dani Galdo e Eloy Rodríguez, representantes do Club Pulpeiros BTT, presentaron no consistorio de Ares a I Ruta Ciclista Popular, un novo evento que se promove no marco da programación municipal de Nadal o vindeiro 28 de decembro.

Tanto Concello como Pulpeiros BTT aproveitaron a presentación no consistorio para facer fincapé no seu carácter de novidade, amais de enfatizar o seu fondo: un percorrido en bicicleta polo casco de Ares e a súa contorna de 15 quilómetros e deseñado cunha dificultade baixa para que todo o mundo poida gozar dela.

Sairase ás 11:00 horas do aparcadoiro de Pedrós e percorrerá diferentes sendeiros e estradas para rematar despois na praza da Igrexa, onde haberá un avituallamento e un sorteo de agasallos entre os participantes. Con todo, dende a organización apuntan que, no caso de climatoloxía adversa, este sorteo se trasladará á pista cuberta exterior do CPI As Mirandas.

A ruta é completamente de balde, destinada a calqueira persoa que queira participar coas únicas condicións de saber montar en bicicleta de xeito independente e tela correctamente mantida.

O proceso de reserva de praza está operativo até o martes 23 de decembro, ben na Alianza Aresana, ben na web institucional www.concellodeares.gal, no apartado adicado á programación cultural- deportiva de Nadal.