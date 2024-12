San Sadurniño publica a oferta de emprego público ´24 cun total de sete prazas

Máis da metade dos postos ofertados son para o Servizo de Axuda no Fogar.

O Boletín Oficial da Provincia do pasado 5 de decembro publicou o anuncio do Concello de San Sadurniño onde se recolle a oferta de emprego público deste 2024. Son sete prazas en total: dúas de persoal administrativo, unha para o manexo de maquinaria e catro para o Servizo de Axuda no Fogar. O anuncio non significa que se vaian iniciar de inmediato os procesos selectivos, senón que marca o comezo do prazo de dous anos que terá o Concello como máximo para convocar a cobertura de cada un deses postos.

Na OEP 2024 figura unha praza de persoal funcionario do grupo C, subgrupo C1, para reforzar o departamento de administración do Concello, ao que se adscriben funcións complexas e especializadas como a levanza da tesouraría, a secretaría, a tramitación de expedientes de contratación ou o rexistro. Neste caso, chegado o momento, a praza convocarase dentro da quenda libre ou, dito doutra maneira, farase un anuncio público nos boletíns oficiais e a ela poderá concorrer calquera persoa que cumpra os requisitos.

Na quenda libre tamén se incluiron catro prazas de auxiliar do Servizo de Axuda no Fogar, outro dos departamentos prioritarios para o Goberno local. «San Sadurniño é dos poucos Concellos que xestiona directamente a atención domiciliaria ás persoas dependentes. Á hora de planificar os recursos persoais a medio e longo prazo temos que contar coas xubilacións previstas e tamén coas necesidades dun servizo estratéxico que cada vez demandan máis persoas por causa da evolución demográfica do concello», explica o alcalde, Secundino García Casal, aludindo aos motivos de que sexa o Servizo de Axuda no Fogar quen cope máis da metade dos postos de emprego que ofertará o Concello.

Xunto coas cinco prazas que se convocarán en quenda libre, a OEP 2024 tamén reflicte dúas que se cubrirán mediante promoción interna, unha de persoal laboral administrativo para a área de Servizos Sociais -grupo C subgrupo C1- e outra referida ás funcións do manexo da maquinaria municipal, encadrada como oficial no subgrupo C2.

Todos estes postos da oferta de emprego público de 2024 -que xa figuraban no cadro do orzamento municipal deste ano- forman parte da Relación de Postos de Traballo do Concello de San Sadurniño, que acaba de ser modificada no seo da mesa xeral de negociación e ratificada polo pleno a finais de novembro.

O Concello conta na actualidade con 30 traballadoras e traballadores, -6 de funcionariado e 24 laborais-. Trala cobertura dos postos da OEP quedaría configurado cun cadro de 35 persoas. Iso si, para iso haberá que agardar a que as prazas se convoquen coa publicación dos correspondentes procesos selectivos. Aínda que a lei dá de marxe un prazo de dous anos, o Executivo local ten intención de que as convocatorias vaian adiante «con carácter inminente, xa en 2025» asegura o alcalde, coa finalidade de que a incorporación do persoal aos distintos servizos non se demore máis do estritamente necesario.