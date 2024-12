Un minipolígono para Ferrol-(Enrique Barrera Beitia)

Enrique Barrera Beitia

El gobierno local anunció el inicio de los trámites para crear un minipolígono industrial en la parcela de la antigua Estación de Radio de Mandiá. Son 150.000 metros cuadrados que no solucionan el problema, y para demostrarlo, recurriré al proyecto de Plataforma Logística presentado en junio de este año por la Autoridad Portuaria, que propone obtener una superficie de 1.766.706 metros cuadrados mayoritariamente catalogada como suelo rústico “con una localización estratégica en relación a los accesos, a la ampliación del Puerto Exterior de Ferrol y a las conexiones regionales y transregionales. (…) La zona de actuación se encuentra, a excepción de la Estación de Radio de la Marina (Área de Defensa), dentro de la Zona de Concentración Parcelaria de Covas – Esmelle – Marmancón – Mandiá (Ferrol)”.

Es decir, la iniciativa municipal sólo aporta el 8.5% del terreno que Ferrol necesita, y sólo tendría sentido si paralelamente se inician los trámites para construir ese polígono demandado por la Autoridad Portuaria, que necesita cuatro a cinco años para hacerlo realidad. Ya hemos dejado pasar más de uno, y en la rueda de prensa ofrecida no se hace la menor mención a iniciar este camino, que es complejo pero también imprescindible para las operaciones logísticas de almacenamiento y distribución de mercancías. Lejos de esto, de la rueda de prensa se desprende que no van a ir más allá, y estamos hablando de un grupo municipal que tiene mayoría absoluta y numerosos asesores pagados con los impuestos de los ferrolanos.

Esta actitud indolente no tiene nada que ver con la de concellos vecinos como Fene, Pontedeume y As Pontes, que están haciendo lo que tienen que hacer para disponer de suelo industrial que atraiga empresas.

De hecho, ya no se hacen polígonos de menos de 300.000 mts2. Además, sabemos que Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), cuya gerente es la ferrolana Beatriz Sestayo, tiene peticiones de empresas que quedarían fuera si no se gestiona un polígono de tamaño “normal”, que sólo es posible uniendo Mandiá con San Pedro de Leixa, y esta ventana de oportunidades no permanecerá siempre abierta. SEA gestiona trece polígonos con 4.000.000 de metros cuadrados ubicados en otras tantas localidades gallegas de tamaño medio, y los datos oficiales de las 50 nuevas empresas asentadas durante 2021, 2022 y 2023, comprando o alquilando 310.000 metros cuadrados, han generado más de 3.500 nuevos puestos de trabajo, lo que ha supuesto cerrar los ejercicios económicos con beneficios.

Estos datos significan que estamos hablando de un ente administrativo que funciona, por lo que sorprende que el concello de Ferrol no haya querido ponerse en contacto para un asunto estratégico para nuestros intereses, sabiendo que pueden contar con la cooperación de la persona que está al frente.