Narón conmemora o Día Internacional dos Dereitos Humanos

O Concello de Narón acolleu na tarde deste martes 10 ás 17:30 horas, o acto institucional organizado con motivo do Día Internacional dos Dereitos Humanos. A alcaldesa, Marián Ferreiro, presidiu a convocatoria, á que tamén acudiron os edís María Lorenzo, Gonzalo Iglesias, Beatriz Mosquera e Silvia de Arriba e representantes da Asociación de Fibromialxia e Fatiga Crónica do Noroeste (Affinor); da Asociación Sociocultural ASCM; da Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra; da Confederación Galega de Persoas con discapacidade (Cogami) e da Asociación de Pais de Nenos con problemas Psicosociais (Aspaneps).

O acto desenvolveuse no salón de plenos, onde a rexedora local deu a benvida ás persoas participantes para, a continuación, ler unha declaración do Día Internacional dos Dereitos Humanos, que se conmemora cada 10 de decembro, o mesmo día que no ano 1948 a Asemblea Xeral das Nacións Unidas adoptou a Declaración Universal dos Dereitos Humanos.

A rexedora local recalcou que dende o Concello se quere continuar traballando coas entidades “co fin de avanzar cara a un mundo máis igualitario e sostible”. Ferreiro explicou que a través deste acto “queremos manifestar o noso compromiso coa protección e o respecto dos dereitos fundamentais das persoas, a súa dignidade e a igualdade entre homes e mulleres”.

A continuación tomou a palabra a presidenta da Asociación Cultural ASCM, Paula Gárate, que realizou algunhas reivindicacións do colectivo de persoas discapacitadas e incidiu na importancia de que todas as institucións aporten recursos para solventar os problemas aínda existentes de accesibilidade para “conseguir esa inclusión que todos queremos”.

A última das intervencións correu a cargo de Verónica Leiras, integrante da directiva de Aspaneps, que recordou a necesidade de atender todas as discapacidades, non só as físicas. A maiores, asegurou que o día de hoxe é “unha data que nos empodera a todas as persoas” e recordou que Aspaneps se creou no seu día “para atender á infancia máis desfavorecida”.

O acto rematou coa proxección dos vídeos “Un mundo cheo de diversidade” e o making off da campaña “Eu sumo”, unha recompilación do traballo levado a cabo nalgunhas das iniciativas de sensibilización realizadas dende o Concello de Narón en colaboración con diversas entidade