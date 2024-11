Máis de cen participantes danse cita en Cerdido no I Campionato Nacional Canino

A cita celebrarase de xeito pioneiro na localidade e terá dimensión nacional.

O Concello de Cerdido ultima os preparativos para acoller este domingo 1 de decembro, o I Campionato Nacional Canino no que máis de cen participantes se darán cita.

A competición desenvolverase no pavillón municipal da Barqueira, un espazo que se converterá desde as 10:00 horas da mañá no epicentro canino nacional xa que as persoas asistentes á cita poderán gozar de numerosas actividades entre as que se inclúe unha exhibición de podencos.

Desde o goberno local faise un convite á veciñanza a asistir a un evento “de índole nacional” que porá a Cerdido na vangarda das competición caninas.