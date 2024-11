Cedeira ultima su evento contra la violencia machista “#NotAllMen”

O Concello de Cedeira conmemora este domingo 24, cun acto que se vai desenvolver a partir das 18.30h no Auditorio Municipal, o Día Internacional contra a Violencia Machista. O evento comezará co visionado dun vídeo breve, que leva por título o hashtag #NotAllMen, no que con humor se presentan dúas situacións iguais pero diferentes, para invitar á reflexión.

Un ano máis tomarán parte no acto as voluntarias do Punto Lila de Cedeira, que compartirán unha serie de recomendacións sobre como contribuír a frear a violencia machista. Lerase a continuación o manifesto institucional do Concello, para rechazar con rotundidade calquera agresión e todas as violencias machistas que están no día a día da nosa sociedade.

Iria Seaje e Carlos Dopeso, dous músicos de Cedeira, interpretarán para finalizar o acto a “Canción sin miedo”, da cantante e compositora mexicana Vivir Quintana, convertida nun himno do feminismo.