O Certame de Pintura Rápida “Vila de Cedeira” agasalla ás mellores obras

A inscrición na undécima edición do concurso estará aberta de nove a once da mañá e o tempo para pintar rematará ás 17.30 horas.
O Concello de Cedeira celebra este domingo 24 unha nova edición, a undécima, do Certame de Pintura Rápida “Vila de Cedeira”, que cada ano leva ata a vila a artistas profesionais e afeccionados de dentro e fóra da comunidade galega. Desde o ano pasado a dotación para premios aumentou, de maneira que de novo se repartirán 2.500€ en total entre as mellores obras presentadas ao concurso.
Os tres primeiros premios estarán dotados con 900, 700 e 500€ respectivamente, sumados ao correspondiente diploma, e a maiores o xurado elixirá catro accésits de 100€ cada un. A inscrición e o selado dos soportes realizararse de nove a once da mañá na praza da Marieta e o tempo para pintar rematará ás 17.30 horas, cando todas as obras deberán estar entregadas na Sala Áncora, na praza Roxa.
Alí deliberará o xurado, que nesta edición estará formado polos artistas Marta Pérez, Xurxo Pernas e Andrés Urrutia, e darase a coñecer o fallo. Desde a entrega de premios, arredor das 18.30, ata as 20.00 horas, quedarán expostas as obras ao público.
O espazo establecido para que pintores e pintoras coloquen os seus cabaletes abrangue o paseo marítimo, a praia da Madalena, o paseo da Mariña, a zona do río Condomiñas, praia de Area Longa, casco vello e porto de Cedeira.