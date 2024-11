II Circuíto de atletismo en pista para menores de 14 anos da Deputación da Coruña

Este mesmo sábado 16 de novembro, dará comezo en Santiago de Compostela a primeira das probas que se desenvolverá nas pistas de atletismo da USC.

As probas continuarán o 30 de novembro na cidade da Coruña e o 15 de de decembro en Ferrol e desenvolveranse nas categorías sub-10 (nados en 2012 e 2013), sub-12 (nados en 2014 e 2015) e sub-14 (nados en 2012 e 2013). Poderán participar atletas pertencentes a clubs da provincia da Coruña e coa licenza federativa en vigor. En cada xornada, cada atleta poderá participar nun máximo de dúas probas, das cales unha será unha carreira e outra un concurso.

A inscrición para as probas faise a través do sistema online web da Real Federación Española de Atletismo (RFEA) e pode formalizarse ata as 20 horas do luns anterior á realización de cada un dos eventos.

As probas estarán controladas tecnicamente pola Federación Galega de Atletismo (FGA). En canto aos premios, os tres primeiros atletas de cada categoría e proba con máis puntuación, recibirán un trofeo.