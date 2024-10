Declarados focos de enfermedad hemorrágica epizoótica en dos explotaciones bobinas, una en Ferrol

La Xunta de Galicia notificó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) la detección de dos nuevos focos de Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE). Se trata de focos localizados en las comarcas veterinarias de Ferrol, en la provincia de A Coruña; y de la Marina Occidental, en la de Lugo. Al tratarse de focos localizados en provincias en las que ya se había declarado la enfermedad en 2024, el diagnóstico laboratorial fue realizado exclusivamente por el Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Galicia, dependiente de la Consellería de Medio Rural.

Con esta declaración, en este nuevo período estacional 2024 de circulación del vector transmisor, Galicia tiene notificados 10 focos en la provincia de A Coruña (Teixeiro, Terra de Melide, Santiago, As Pontes, Arzúa, Ortegal, O Sar Barbanza, A Barcala, Ordes y Ferrol).

Galicia, pionera en indemnizar

La Consellería de Medio Rural fue una de las pioneras en este sentido y habilitó a comienzos de este 2024 la indemnización de los animales fallecidos por consecuencia de esta enfermedad. En este sentido, se destinaron más de 200.000 euros a estas aportaciones para compensar la muerte de 409 animales de 195 explotaciones. Este presupuesto se suma al paquete de apoyo avanzado en el Consello de la Xunta del pasado 23 de septiembre, dotado de 5,6 millones de euros, en los que se integran los 200.000 ya pagados.

En este sentido, la Consellería de Medio Rural convocará unas ayudas directas, cuya tramitación se iniciará cuando finalice el período de actividad del vector transmisor, con el fin de compensar los perjuicios económicos producidos por la enfermedad en las explotaciones, tanto por muertes como por gastos veterinarios o de desinfectantes. Así, los fondos de estas aportaciones (cofinanciados por el Ministerio de Agricultura) podrán llegar a todas las explotaciones afectadas este año por la enfermedad, a mayores de las de 2023, cuestión importante y valorada tanto por el Gobierno gallego cómo por las organizaciones profesionales agrarias.

Enfermedad no contagiosa

La EHE es una enfermedad infecciosa, pero no contagiosa, producida por un virus que se transmite a los animales exclusivamente a través de la picadura de mosquitos del género Culicoides,spp. Dada la vía de transmisión, esta enfermedad aparece mientras exista el mosquito vector circulando en el ambiente. Existe por lo tanto un período de posible afectación de los animales (aproximadamente de abril a diciembre) y otro, en los meses de invierno, en los que al no existir circulación del vector, no existe posibilidad de infección en los animales.

La única vía de contagio en los animales es a través de la picadura de los mosquitos transmisores, por lo que no es posible a transmisión directa o indirecta entre ellos. Además, esta dolencia no afecta a las personas, que no pueden enfermar ni por la picadura del mosquito transmisor, por contacto con animales infectados, ni por el consumo de productos de origen animal (carne, leche…) de estos animales.

Al tratarse de una enfermedad vírica no hay tratamiento curativo, pero existe una vacuna desarrollada por la farmacéutica gallega Zendal y autorizada por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que está disponible para su adquisición bajo prescripción veterinaria. Además de la protección inmunolóxica que supondrá la administración de la vacuna, es fundamental a aplicación de medidas preventivas encaminadas a evitar el contacto de los animales con el mosquito vector.