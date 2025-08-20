El cupón Extra de Verano de la ONCE deja 40.000 euros en Valdoviño (A Coruña)

El cupón Extra de Verano de la ONCE ha dejado 40.000 en el municipio coruñés de Valdoviño, en el punto de venta situado en el Paseo Puerta del Sol.

En Galicia cayeron otros 11 premios de 40.000 euros se que se repartieron entre Pontevedra, con 11 cupones premiados y 440.000 euros en total, además de un cupón premiado con 1 millón de euros en Lugo.

El cupón Extra de Verano de la ONCE deja en diferentes localidades de España un total de 24.160.000 de euros, en 86 cupones premiados, uno de ellos agraciado con los 15 millones del premio mayor, otros seis premiados con un millón de euros y 79 cupones más premiados con 40.000 euros cada uno.