A artista galega Xoana súmase ó cartel das Festas de Ferrol

Actuará o día 23 na praza de Armas a partir das 21:00 horas.
A artista galega Xoana sumarase ao cartel das festas de verán de Ferrol 2025. A cantante de O Porriño subirase ao escenario da praza de Armas o vindeiro sábado 23 na noite de concertos de Cadena 100 que protagonizarán tamén Hermanos Martínez, Funambulista e Gonzalo Hermida.
Segundo as previsións, a actuación comezará ás 21:00 horas para interpretar temas do seu primeiro traballo Dardos, así como novas cancións que darán forma ao seu novo lanzamento musical.