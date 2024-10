El Racing Club Ferrol buscará mantener contra el Burgos su buena dinámica

El Plantío espera esta noche al Racing para la disputa de una nueva sesión de LALIGA Hypermotion, una duodécima jornada intersemanal en la que el cuadro ferrolano se medirá con el CF Burgos a las 21.00 horas.

El choque llega tras un meritorio empate de la escuadra verde en su última contienda ante la SD Huesca. Un partido en el que el equipo que dirige Cristóbal Parralo pasó más de 45 minutos con un hombre menos sobre el terreno de juego, lo que no fue óbice para firmaruno de sus encuentros más completos de la temporada.

Los últimos puntos sumados a su casillero no solo han revitalizado la confianza racinguista, sino que han hecho crecer también al conjunto departamental como grupo reafirmando su apuesta futbolística. Las lesiones pondrán a prueba de nuevo la adaptabilidad del Racing para encarar una contienda en la que se caen del once titular Álex López, por sanción, y el lesionado Josep Señé. Sus ausencias se suman a las conocidas de Luis Perea, Brais Martínez y Erick Cabaco.

En las filas del Burgos CF, Jon Pérez Bolo tiene las bajas de los lesionados Kevin Appin, Álex Sancrís y Javi López y las dudas de Ojeda e Íñigo Córdoba, con molestias

CONVOCATORIA: Bernad, Delmás, Rober Correa, Puric, Naldo, Álvaro Sanz, Chiki, Jaureji, Nacho, Bebé, Yoel, Aitor Gelardo, David Castro, Fran Manzanara, Dorrío, Manu Vallejo, Álvaro Giménez, Moi Delgado, Aitor Buñuel, Jesús Ruiz y David Carballo.

