Equiocio colle ton antes do inicio do Concurso Nacional tres estrelas Cidade de Ferrol

Comeza o espectáculo en Equiocio Ferrol. As primeiras probas do Concurso Territorial de Salto (CST) convértense nesta primeira xornada de competición -inédita ata a presente edición- no anticipo do que está por chegar. A partir deste venres, arranca en Covas a 34 edición do Concurso Nacional de Salto *** Cidade de Ferrol, que marca a excelencia do certame, e tamén o nacional de ponis.

Esta primeira xornada 100 % galega serviu para evidenciar o papel do certame como gran festa da hípica da nosa comunidade e reivindicar a súa aposta por dar impulso á canteira. Foi ademais un aperitivo dos días grandes.

Do venres ao domingo, xinetes e amazonas de toda Galicia, de Madrid, de Asturias, de Murcia e unha nutrida delegación portuguesa, integrada por unha vintena de cabalos e deportistas de primeiro nivel, marcarán o nivel da competición, poñendo as mellores cotas de espectacularidade.

Segundo o director deportivo do certame, Federico Pérez Lago, haberá cada día unhas 260 saídas á pista central de Equiocio Ferrol que, na presente edición, concentra a totalidade das probas dos tres concursos (CST, CSN***, CNSP1).

Entre os nomes que destacan no listado de participantes, cómpre citar o do portugués Hugo Carvalho, dúas veces gañador do Gran Premio Cidade de Ferrol, proba raíña do certame; o de Javier González Fraga (“Fino”), vencedor da pasada edición que vén de ser coroado como o mellor deportista español do campionato europeo disputado en Casas Novas; ou o de Xabi Paz. Con todo, calquera pode dar a sorpresa.

Este venres a competición arrincará sobre as 10 horas co concurso de ponis, o mellor escaparate para desfrutar co empuxe da canteira. E a previsión é que as probas a priori máis espectaculares -alturas de 1,30 e 1,35 metros- disputaranse ao mediodía.

O CSN*** Cidade de Ferrol conta co patrocinio de Concello de Ferrol, Xunta de Galicia, Deputación da Coruña, Gadis, Estrella Galicia, Deporte Galego, Federación Hípica Gallega, J. Rilo, Integral Motion e a Comunidade de montes veciñais en man común de Covas e Esmelle.