Retirada de árbore en estrada no Xestal, parroquia de Montemaior, no concello de Laracha

Os bombeiros do parque Provincial de Carballo foron alertados esta pasa noite, arredor das 23:35 horas, pola caída dunha árbore na estrada no lugar de lugar de Xestal, parroquia de Montemaior, no concello de Laracha.

Ao chegar ao lugar dos feitos procedeuse ao corte da árbore e á limpeza da zona, quedando a estrada completamente liberada para a circulación.