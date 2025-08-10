El fuego calcinó un coche en la AP-9, en la entrada de Fene

Un coche fue pasto de las llamas cuando se dirigía en direcciòn a Ferrol después de entrar en la AP-9 en el término municipal de Fene. Los ocupantes del vehículo resultaron ilesos.

Sobre las diez y media de la noche de este domingo el conductor de un Citroen Xsara Picasso advirtió como comenzaba a arder el motor del vehículo después de haber entrado desde la N-651 en la AP-9 en dirección a Ferrol, en el municipio de Fene.

En el Centro Integrado ás Emerxencias 112 Galicia se recibió una llamada solicitando ayuda y de inmediato se dio conocimiento del suceso a los bomberos del Grupo de Emerxencias Supramunicipal-GES de Mugardos y al Parque Comarcal do Eume, con base en As Pontes.

Los efectivos del GES trataron de sofocar las llamas pero el fuego calcinó por completo al vehículo. Posteriormente los Bomberos do Eume se encargaron de enfriar los restos del Citroen. Los trabajos de extinción finalizaron sobre las doce de la noche. Solo se han registrado daños materiales.

También acudieron al lugar de accidente efectivos de la Guardia Civil de Tráfico.