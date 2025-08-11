Una motorista herida en una colisión con un coche, en Serantellos, Ferrol

Una motorista, B.L.F. de 45 años de edad, ha resultado herida, de carácter leve, al colisionar su vehículo contra un coche, a la una menos cuarto de la tarde de este lunes a la altura del número 42 de la DP-3603 (Ferrol-Covas), en el lugar de Serantellos, en Ferrol.

Sobre esa hora el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112 Galicia recibió la llamada de un particular informando de la colisión entre una motocicleta y un turismo y pidiendo ayuda médica para la motorista que se encontraba tirada en la vía a causa del golpe recibido.

De inmediato se dio la alerta y acudieron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 con una ambulancia de soporte vital básico, así como de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local. Tras ser atendida «in situ» la mujer , que presentaba lesiones en un miembro inferior y en el hombro, fue trasladada en la ambulancia a los servicios de urgencias del hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario CHUF de Ferrol.

Al parecer,y según algunos testigos, la colisión se produjo cuando el turismo abandonaba el garaje de una vivienda y su conductor no advirtió de que en ese momento circulaba por la carretera la «scooter».

Instruye diligencias el equipo de atestados de la Policía Local.