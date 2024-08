Niebla…en España (J. Ángel Sande C)

Nadie sabe lo que quiere.

Nadie conoce que alma tiene.

Ni lo que es mal ni lo que es bien.

J. Ángel Sande C. -Almirante (R)

Así expresaba Pessoa en el poema Niebla su… desasosiego ante lo que veía.

Desasosiego… es lo menos que un español puede sentir hoy, al advertir que una persona sobre la que pesa orden de detención, tras señalar momento y lugar donde aparecerá, no llega a ser detenida por ninguno de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, nacionales y autonómico, allí ejercientes.

Y es que… quizá habría que complementar, rogando al poeta disculpe la osadía, los versos dichos.

Nadie sabe lo que quiere… excepto quienes, desde lo alto del Poder, quieren y pueden.

Nadie conoce que alma tiene… no la conoce pues, desde tiempo atrás, el Poder se ha ocupado en poner el análisis, el diálogo y el respeto (a uno mismo y al otro) en la panoplia de las debilidades, y la exaltación de las diferencias, naturales o no, como sujeto de derechos, como real fortaleza.

Ni lo que es mal ni lo que es bien… habiéndose, por la educación, limitado el mal a lo que, como individuo, hoy así estima, y el bien a lo que materialmente hoy le ayuda… siempre el hoy.

Ese es el tipo de ciudadanos que se obtiene cuando, durante décadas, la Educación Oficial, lejos de lo que la RAE como tal define, desarrollar y potenciar las facultades intelectuales y morales del niño, y olvidando lo que Montaigne decía (El niño no es una botella que hay que llenar, sino un fuego que es preciso encender), se ha ocupado de llenar las mentes jóvenes de saberes y datos, de afán de satisfacer sus deseos materiales … de hacer de ellos personas “útiles”, como directivos o como empleados o funcionarios, para la Producción, para las Empresas, para el Aparato del Estado.

Remata su poema Pessoa… Todo es incierto y es postrero. // Todo disperso, nada entero.

Oh (Portugal) España nuestra, hoy eres niebla…

Sí, todo es incierto y es postrero en nuestra España… salvo para quien como instrumento para sus fines postreros la tiene.

Sí, todo es disperso y nada entero… efecto de la Educación tanto tiempo habida/sufrida… tras la que tirios y troyanos hacen (mas con obvias diferencias) del corto plazo y horizonte estrecho su objetivo, del “bien” de la Patria su particular visión/predio, sin diálogo, y con la descalificación del “otro”.

Y no solo en nuestra España, si escuchamos lo que Jean-Éric Schoettl (Le Figaro 08 ago. 2024) dice:

«En Occidente, el objetivo de los neoprogresistas no es tanto transformar el mundo real (por medios reformistas o revolucionarios) como sustituirlo por un mundo virtual conforme a los axiomas de lo políticamente correcto.

Su propósito es construir una realidad virtual en la mente de las personas.

Sus medios son el control de la educación, las instituciones y los medios de comunicación, la protección de la lengua y la inclusión en listas negras de quienes no hacen las declaraciones acordadas. Este objetivo es esencial porque, como en la fábula del Rey Desnudo, la simple afirmación de la realidad (veo lo que veo, y lo digo) rompe la premisa sobre la que descansa toda la impostura:

El rey está revestido de un paño inefable…«

Sí, se adentran nuestra España y nuestra Unión Europea en la niebla… sinónimo de Autocracia, la que, si no solo en lugares a Occidente ajenos ya campea y acecha, muestra hoy, abusando de un lenguaje abstruso y viciado, y en “principios que a la realidad se ajustan”, un claro clamor.

¿Sonarán algún día en las urnas los claros clarines de la patria inmortal (Rubén Darío),

la de ciudadanos libres e iguales ante la ley?