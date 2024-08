O campo de fútbol do Val en Narón acolle o VII Torneo xuvenil Sinde´s Cup

O campo de fútbol do Val acollerá este domingo 18, a sétima edición do Torneo xuvenil Sinde´s Cup, en horario de mañá e tarde. O concelleiro de Deportes, Ibán Santalla, desprazouse ás citadas instalacións deportivas para presentar a convocatoria xunto con representantes da entidade que coorganiza o evento co Concello, a SociedadeDeportiva O Val.

As semifinais deste torneo disputaranse pola mañá, a partir das 10:30,hora na que dará comezo o partido entre o Racing de Ferrol e o Deportivo da Coruña. A continuación, ás 12:00 horas iniciarase o dos xogadores do Club Deportivo Lugo e o Celta de Vigo.

Pola tarde será o turno da final de consolación, a partir das 17:30 horas,e a final deste Torneo xuvenil Sinde´s cup será ás 19:00 horas.

As persoas interesadas en asistir poden retirar as entradas nas oficinas do clube ou no despacho de billetes, ata o venres, a partir das 19:30 horas. O prezo para a xornada completa é de 10 euros, mentres que o de media xornada é de 7 e os menores de 16 anos pagarán un euro.

Dende a organización animaron os veciños de Narón edoutros concellos a acudir á convocatoria. O edil de Deportes naronés destacou “a oportunidade que suporá poder ver esta nova edición do torneo e desfrutar do fútbol animando aos equipos participantes”.