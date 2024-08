Al señor Barrera, “sin acritú” y con las cartas boca arriba

José Luis Álvarez

En relación a su contestación a mi artículo de opinión “Ahora parece que en un año surgieron todos los problemas en Ferrol” y tras regresar a Ferrol después de unas muy cortas vacaciones me pongo frente al ordenador y … debo señalarle, señor Barrera que en él no advierto ningún ataque personal, no se si lo que le dije, que antes de socialista usted era comunista, era `para usted un insulto o el denominarlo “distinguido socialista de cuna”. Ahí habría ,efectivamente, mucho que decir porque está claro que su paso por el partido de Pablo Iglesias ha tenido ciertas variantes, se arrima a Beatriz Sestayo pero continúa haciéndole la ola al señor Mato. Recuerde cuando, por ejemplo, usted fue juez instructor contra Natividad González Laso por ataque a la señora Sestayo.

Pero vayamos a sus cinco puntualizaciones

1º. La Residencia de Mayores se ha empezado a construir en el actual mandato, porque a falta de un año para la celebración de las elecciones municipales, la Xunta de Galicia decidió paralizar el permiso para privar al principal competidor de un activo electoral.

Ya se le nota el ramalazo, la culpa del retraso la han tenido “los fascistas del PP”. Se olvida que en sesión plenaria se acordó el cambio al Bertón y el compromiso del grupo de gobierno, entonces mandaba el señor Mato de construir en O Boial un centro de mayores, cosa que no cumplió. ¿Y cómo puede paralizar la Xunta, retrasar, cuando quien da el permiso es el concello?. Usted por dejar quedar mal a la Xunta mezcla “churras con merinas”

2º. El convenio con Defensa fue firmado por el anterior alcalde, reconociendo la actitud constructiva de los concejales del PP, que también votaron a favor.

El señor Mato mantuvo en un cajón el convenio con Defensa hasta casi finales de su legislatura, casi cuatro años. Y se firmó porque los populares pensaron en Ferrol. Los grupos que lo habían aupado a la alcaldía votaron en contra. El convenio con Defensa lo firmó Rey Varela en el año 2015 e hizo el primer pago en ese año (ya ve yo sigo las hemerotecas). El señor Mato lo que hizo fue lograr su ratificación y Rey Varela hizo el segundo pago el pasado año.

3º. El derribo de la muralla también fue encarrilada en el anterior mandato, no siendo criticable que se recoja lo sembrado en el actual.

Si, el señor Mato dejó descarrilado el proyecto de la muralla en el anterior mandato, como otros muchos proyectos, que no se pusieron en marcha, quizás pensando que el pueblo de Ferrol lo volvería a votar, contando también, claro está, con que el BNG y FeC lo volverían a apoyar…y así dejaba pendiente eso de la muralla y otras muchas cosas para un segundo mandato, que no llegó.

Quizás debiera definir eso de encarrilado. ¿Estaba cerrada la financiación de la obra?. ¿Había un proyecto ya redactado? o…¿todos eran castillos en el aire?

4ª. Es normal que Ángel Mato no aparezca en ninguna comisión informativa del concello por la sencilla razón que no figura en ninguna, y ello se debe a que regresando a su antiguo trabajo en una empresa de Coruña por las mañanas, carece del don de la ubicuidad.

5º. En consonancia con lo dicho en el anterior punto, Ángel Mato no cobra ningún sueldo del concello, percibiendo únicamente la asistencia al pleno mensual.

Respondiendo a esos puntos 4 y 5 …Como usted bien sabe, ya que fue concejal, cualquier edil por Ley tiene derecho a que le dejen ausentarse de su puesto de trabajo para asistir a comisiones y plenos y desenvolver así su labor como miembro de la corporación. Por lo tanto si el señor Mato no lo hace yo creo que es mas por pasotismo (mirar en diccionario Real Academia Española) que por otra cosa y…solo faltaría que cobrase por no asistir a comisiones ¿no le parece?. Ya bastante escándalo es que cobre por asistir a los plenos de los que en muchas ocasiones está ausente la mitad del tiempo.

Pero le repito que esto no es contra usted, al que no tengo el placer de conocerlo personalmente, si por algunos de sus libros y de sus comentarios en medios de comunicación. Este artículo “Ahora parece que en un año surgieron todos los problemas en Ferrol” va en contra de esos equipos de opinión sincronizada que dicen que escriben “su opinión» y lo que están escribiendo es el argumentario de su partido para intentar torpedear el desarrollo de la ciudad.

Y ..como decía un buen socialista, que ahora canta verdades como puños…”sin acritú”