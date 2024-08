Ahora parece que en un año surgieron todos los problemas en Ferrol (José L.Álvarez)

Ferrol avanza, pero sus equipos de opinión sincronizada siguen demostrando porque no se avanza más rápido. El Sr. Barrera es el ejemplo más claro, distinguido socialista de cuna, aunque inicialmente fue afiliado del partido comunista, pública semana a semana sus opiniones sincronizadas en base al argumentario de su actual partido… No recuerdo en los últimos 4 años escribir sobre la parálisis que vivía nuestra ciudad y sobre todo el ayuntamiento liderado por un amigo suyo. Ahora parece que en un año nacieron los problemas, cuando en realidad esos problemas los estaban metiendo debajo de la moqueta municipal con el silencio de esos opinadores que ahora volvieron a quitarle el polvo a sus plumas.

Lo peor de estos opinadores es que escriben Fake News intentando tomar por tonta a la ciudadanía que los mandó a la oposición y les dijo claramente en las urnas que lo que querían eran un gobierno estable, que no estuviera poniendo trabas ni enfrentándose entre ellos y con capacidad de dialogar con otras administraciones. Ahora dice que los plenos van sin acuerdos importantes, le recomiendo que vea las ruedas de prensa que da el alcalde los lunes (algo que el anterior nunca dio) para ver donde se toman los acuerdos de ciudad e importantes.

Que el líder de la oposición no pise una sola Comisión del ayuntamiento o que se fume la mitad de los plenos y aún encima cobre por ello no es un problema. Incluso que para lo que pise el ayuntamiento sea para estar teletrabajando en su trabajo no municipal mientras sale humo de su despacho (y no humo de estar pensando en medidas para mejorar Ferrol precisamente…) eso tampoco es criticable por el equipo de opinión sincronizada. Eso sí, su rueda de prensa mensual para seguir mostrando sus pataletas por perder y demostrar que aún no asumió su derrota, eso no lo tenemos en cuenta.

Dice el Sr. Barrera que el ayuntamiento va a ralentí. En un año hemos visto como se ha desbloqueado la licencia para que Amancio Ortega construya una residencia de mayores que se inaugura el año que viene; ha conseguido que el interminable convenio con Defensa sea una realidad y esas propiedades ya estén a nombre del ayuntamiento; se ha conseguido llegar a un acuerdo con el Ministerio de Defensa que no es de su mismas siglas para Abrir Ferrol al Mar, una actuación que contará con dinero de la Xunta para financiar una obra que se venía pidiendo desde hace mucho tiempo; al igual que renovar todas nuestras infraestructuras deportivas que llevaban años abandonadas; hoy el saneamiento de la zona rural ya es una realidad gracias al diálogo entre administraciones…

Y ahora parece que Ferrol en 2 años tenga 2 nuevos presupuestos, uno de ellos los más altos de la historia, es el problema. Que Ferrol estuviera con presupuestos prorrogados durante 8 años no era un problema. Ahora que el ayuntamiento cuenta con estabilidad presupuestaria es cuando viene el problema… y muchas más cosas que se hicieron y que me quedan en el tintero.

Pues que quieren que les diga…. Bendito ralentí