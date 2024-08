Desmadre 75-(Francisco Anido)

Bajando mismamente por la calle mayor

Dejando al personal con un pasmo

Y vamos aquí los amiguetes y yo

Jalando con la moto a to trapo

La gente mayormente se quedaba alelá

Porque ivamos pisando los charcos

Saltando los semáforos detrás del ajá

Y echando a voces este cantar

Saca el whisky cheli pa el personal

Y vamos a hacer un guateque…

Francisco Anido Pacheco

Seguramente sorprenderá el título y la letra, que muchos recordarán, aunque podríamos cambiarlo por “ Desmadre 2024″, «Loca academia de policía», «Aterriza como puedas», «Maduro está maduro»; «Al juez Peinado le peinan», «Page dice que quiere pero no puede», «Ponga una toga en su vida», «Sea presidente por un día»…

Cada día que pasa, lamentablemente tenemos más que motivos, para creer que las noticias de hoy son más escandalosas de ayer y menos que las de mañana. Creo que la canción de estos “cachondos mentales” reflejan claramente y con total actualidad la situación política de España. Y es la de un cachondeo generalizado, un desmadre.

Un expresidente amparando, disculpando, apoyando, a un criminal asesino, que roba la voluntad popular, un presidente de gobierno que destruye paso a paso nuestro sistema democrático, que nos lleva a una espiral de sinsentidos, abocados hacia un vértice de desagüe.

Observamos perplejos, indignados, enfurecidos, como los pilares de nuestra sociedad, conseguidos con tanto esfuerzo, son desechados, con la aprobación de todos nosotros, sin mostrar ninguna actuación de rechazo, sino más bien de complacencia.

Una vicepresidenta del gobierno, capaz de decir barbaridades, sin sonrojarse.

Esto es el mundo al revés.

Nos seguimos engañando pensando que con elecciones podemos solucionar nuestros problemas, creando una alternativa de gobierno, donde nuevos gobernantes deroguen leyes injustas y que una gran parte de la sociedad rechaza.

Craso error, aquí nadie deroga nada, la enfermedad la han traído para quedarse. Y a los que se van, o a los que los echan, consiguen una jubilación dorada que ningún profesional de la administración pública ni privada pueden llegar a soñar.

No hay disculpa posible. Y mientras los ciudadanos miramos hacia otro lado, nos tapamos la nariz y poco a poco nos quedamos sin derechos, sin leyes que nos protejan, pasando a ser un mero número, controlados y vigilados por la gran máquina trituradora de hacienda “donde nadie es igual”. Perdemos soberanía, derechos, principios, valores, educación…

El desmadre 2024 continúa y por lo que parece es mayor que el del 2023, pero menor que el

del 2025.

Nuestro Presidente negocia con todos y con todo, para lograr el suficiente apoyo para perpetuarse en el poder, Felipe González logró tres investiduras, ¿Cuántas logrará Pedro Sánchez? Incluso puede llegar a superarlo, la oposición debería conseguir 176, lo veo muy complicado, todos los casos de corrupción pasados, presentes y futuros parece que no le hacen mella, todos los acuerdos realizados con terroristas, golpistas, separatistas indultados y muy pronto y más que probable retorno de la estrella del “rock and-roll “pelofregona” que de tonto no tiene un pelo, no hacen sino aumentar su “leyenda”.

El ataque terrorista a la propiedad privada, no hacia las grandes multinacionales, sino hacia el pequeño propietario, donde se ampara y se protege a verdaderos “delincuentes ocupas”, tampoco le hacen mella.

En realidad no se defiende ni protege a sectores sociales en peligro de exclusión social, en realidad se traslada hacia cualquier propietario la responsabilidad del estado de conseguir una vivienda digna para los españoles, y de que determinados delincuentes disfruten de absoluta impunidad con protección de la administración de ¿justicia?

Los resultados en Cataluña fueron extraordinarios para el Psoe, un exministro de sanidad Español, consigue, conseguirá la presidencia de la Generalidad , “éxito asegurado” ó “Desmadre asegurado”, es que aquí somos así.

Su agenda 2030, la de Pedro Sánchez, va a toda máquina. No hay reto insuperable para él, por lo que parece. En su agenda figura, “su figura” como “Presidente de la tercera República”, consiguió la presidencia de gobierno teniéndolo todo en contra, sin mayoría parlamentaria, partidos de la oposición en claro ascenso, la pandemia, etc.

Cuando tenga todo a su favor, ¿cómo nos gobernara?, hacia un mundo feliz, porque si aplicamos los mismos resultados de Cataluña, el psoe va en ascenso.

Lo dicho, el desmadre va en aumento y cada vez con más descaro. Demuestran nuestros gobernantes que nuestro voto deja de ser nuestro desde el momento que lo arrojamos dentro de la urna electoral.

El resto, por lo que se ve, ya no depende de nosotros, ni ley de hierro, ni péndulo, diría que barranco, esperando el turno a que nos despeñemos sin remedio, ante tanto descerebrado irresponsable, ajeno conscientemente del pueblo al que malgobierna. ¡Así nos va! Que el desmadre continúe.