Se celebró en Neda una concentración en contra del derribo de la Cuz de los Caídos

Cerca de medio centenar de personas acudieron en la mañana de este sábado ante la Cruz de los Caídos, en Neda, con el fin de mantener viva la idea de continuidad de este monumento mostrando su rechazo al derribo ya que se trata de retirarlo amparándose en la memoria histórica.

La concentración fue secundada por VOX como protesta por el acuerdo municipal del derribo de la Cruz, aprobado por el gobierno local socialista junto PP, Moveneda y BNG. Aunque quedó pendiente, tras el pleno del mes de marzo al señalar que es preciso un dictamen del consello sectorial de memoria democrática sobre la retirada de símbolos predemocráticos.

En el transcurso del acto tomó la palabra el vecino Abel García López criticando la decisión “puramente ideológica” respaldada por los partidos que componen la corporación municipal de Neda. “Un símbolo cristiano despojado desde hace muchos años de cualquier connotación política”

Al acto asistieron el presidente provincial de VOX, candidato a las europeas, Manuel Fuentes; el coordinador en Ferrol, José Enrique Fernández del Campo Carreño (“Pepe Celedonio”) y miembros de la ejecutiva provincial.

Ante la Cruz se realizó una ofrenda floral

Tratar de destruir nuestra historia

Al finaliza el acto el promotor de la concentración Abel García señalaba que “Todo esto está enclavado en la obsesión del gobierno de tratar de destruir toda nuestra historia. Yo personalmente como vecino, como ciudadano español no podía permitirlo y entonces empezamos un poco la lucha contra el derribo, informando a todos los vecinos , mandándoles, cartas, y hace aproximadamente 20 días VOX se ofreció para hacer un acto de apoyo a nuestra idea .

Yo no solamente me opongo en lo sentimental, Cuando tenía siete años jugaba a los pies de esta Cruz, yo vivía a cuarenta metros de aquí. En la foto que hemos situado junto a la Cruz se ve a un militar un primo mio que murió en el frente de Oviedo, era un pobre zapatero que vivía en Jubia. Pero ya digo, más que en una cuestión sentimental porque me afecta directamente y como vecino, mi lucha es porque se pretende destruir la historia. Y destruirla y tratar de borrar la memoria de los ciudadanos es un acto criminal e incluso infantil, porque la historia no se puede borrar, si se puede tergiversar , no se puede ocultar a las generaciones que vienen detrás ”

La Cruz es un símbolo de reconciliación

Por su parte el presidente provincial de VOX, Manuel Fuentes, indicó que “ Estamos aquí para apoyar a los vecinos de Neda. Todo esto surge a raiz de una iniciativa del BNG. Una barbaridad el tratar de derribar la Cruz y a la vez eliminar los nombres de los 30 vecinos que fallecieron en la guerra del 36.

Todo esto está enclavado en la obsesión del gobierno de tratar de destruir toda nuestra historia y creemos que hay que respetarla”. “La Cruz es un símbolo de reconciliación, el máximo símbolo de perdón, es el símbolo que ha unido prácticamente a todo el mundo desde hace dos mil años y por ello creemos que hay que respetarlo”.

“Aquí estamos unicamente para defender la Cruz como símbolo de reconciliación, nada mas, no vamos a entrar en ningún otro tipo de connotación. Simplemente como símbolo de unión, de fraternidad y de perdón, nada más”