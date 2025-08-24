El ponferradino Lolo Serantes Morán ganador del certamen de «Pintura Rápida Villa de Cedeira”.

Un total de 25 artistas, la mayoría procedentes de Galicia pero también entre ellos naturales de Madrid, Córdoba, Ponferrada, Barcelona, Asturias y hasta Brasil, participaron en la jornada de este domingo, día 24 de agosto, en la undécima edición del certamen de «Pintura Rápida Villa de Cedeira”.

El ponferradino Lolo Serantes Morán fue el ganador de este año, con una pintura de la playa de Area Longa, mientras que el segundo premio fue para Martina Bugallo, de Brión, y el tercero para Laureano Vidal, de A Coruña.

Los ganadores de los tres primeros premios recibieron sus cheques por valor de 900, 700 y 500€ respectivamente, junto con el correspondiente diploma. Al igual que sucedió ya el pasado año, cuando el Ayuntamiento de Cedeira incrementó la dotación del certamen, el jurado eligió también cuatro accésits, dotados con 100€ cada uno, que fueron para Isabel Seidel, Carlos Triñanes, Ángel Carreira y Abel Barandela.

El jurado estuvo formado por los artistas Marta Pérez, Xurxo Pernas y Andrés Urrutia. Como marcan las bases, la mecánica del concurso consistió en realizar la inscripción y el sellado de los soportes de todos los participantes por la mañana, antes de las once, y darles después varias horas para elegir un rincón de la localidad y pintar.

Las autoras y autores buscaron diferentes ubicaciones para colocar sus caballetes, repartiéndose por toda la línea marítima desde la zona de San Isidro hasta la punta del muelle, así como en el casco viejo. Desde el Ayuntamiento de Cedeira agradecieron un año más la participación de todos y todas las artistas, llegados de diferentes puntos de la geografía nacional y mismo de fuera de España, y destacaron la calidad de sus pinturas.



