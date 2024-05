Denuncia de un posible fraude por cobro indebido en el centro de examenes de la DGT de Narón

UNA HISTORIA ROCAMBOLESCA A LA QUE DEBE BUSCARSE UNA SOLUCIÓN

«Quiero exponer una denuncia de unos hechos ocurridos el pasado jueves día 8 de mayo en el Centro de Exámenes de la DGT en Narón , concretamente quiero destapar un posible fraude al estar imponiendo una Tasa que considero Abusiva, no Regulada con el agravante de utilizar un organismo público, como en este caso la DGT , además de utilizar intimidación», así se manifiesta un ciudadano en un escrito enviado a Galicia Ártabra.

«Hace una semana me dirijo con mi hijo de 15 años a tráfico en la ciudad de A Coruña para pedir cita para sacarse su primer carné de conducir, en este caso el AM . Pago la tasa correspondiente y adjunto documento si se requiere de 94.05 € , el cual pago con tarjeta y le da derecho a dos convocatorias para el teórico. Una vez pagado me preguntan el centro en el que quiero realizar el examen (A Coruña o Ferrol), lo cual por vivir en Ferrol actualmente por trabajo elegimos esa última opción«

Pagar «una cuota obligatoria» en efectivo

«El niño se levanta contento y animado y llega el día 8 de este mes y nos dirigimos al centro de exámenes en Narón .

Una vez allí nos esperan 3 personas dentro del edificio y nos preguntan si vamos a examinarnos, a lo cual respondemos de forma afirmativa. A continuación nos comentan que para hacer el examen debemos pagar 15 € OBLIGATORIOS o no podremos realizarlo. Mi cara es de atónito y les respondo que no entendía ese pago puesto que ya había pagado las tasas correspondientes en Tráfico y nadie me había comentado esta tasa extra. Aún así me dispongo a pagar. Les pedía la opción de pagar con tarjeta ya que no disponía de efectivo y les solicité una factura o comprobante de lo que debía pagar. Me responden que no, que solo aceptan pagos en efectivo y la «factura» simplemente es un trozo de papel que ellos mismos imprimen, situación que me resulta un tanto surrealista. Me explican que esto es así porque lo llevan haciendo desde hace años. Me niego a pagar y les digo que si no le dejan hacer el examen a mi hijo, llamaría a la Policía Local (de Narón en este caso) para que así quede constancia y no pierda los derechos de examen ya abonados. Con actitud desafiante me dicen que llame si quiero pero que allí no entraba» .

¿No querían problemas?

«Una vez llamo y pido que se acerque una patrulla sale una mujer y me dice que el niño pase a hacer el examen sin pagar ese » impuesto revolucionario » que no llame a la Policía que no quieren problemas. Si todo fuese tan legal, ¿qué problemas iban a tener?

Mientras tanto accede otro chico delante de nosotros, estos señores les cobran los famosos 15 euros y no le dan ningún tipo de factura, ni guardan el dinero en ningún tipo de caja sino que la mujer guarda los 15 € ¡en el bolsillo delante de nosotros!

Luego viene el encargado y me dice con actitud intimidatoria, acercándose a mí y dándome toques en el hombro de que yo tengo que pagar los 15€ igual que todos, que es el precio a pagar por ahorrarme la gasolina y la autopista de ir y venir de A Coruña, y que ese dinero se utiliza para pagar los gastos generados por el edificio.

Le explico que de quien sea el edificio no es problema mío, que cuando yo hago una gestión pública no suelo preguntar a quien pertenecen los edificios por si también se les ocurre cobrarme por el acceso .

Finalmente me llama la Policía Local y les digo que ya no hace falta que acudan porque el niño ya pasó a hacer el examen.

Pues bien, no quise dejar pasar esta situación porque he estado preguntando a ferrolanos sobre esto y todo el mundo me confirma que llevan muchísimos años cobrando esta Tasa no regulada» .

En Tráfico no saben nada de lo de «las tasas«

«Pedí cita en tráfico en A Coruña y acabo de llegar con la denuncia correspondiente en sus oficinas , y ¿cúal ha sido mi sorpresa ? ¡que casi nadie sabía nada de esto!»

El funcionario que me atiende en caja me lleva a las oficinas y me recibe un encargado al que le cuento lo sucedido. Le sorprende, y mucho, todo lo que aquí estoy contando, su cara es de incredulidad. Todos los presentes en la oficina se sorprenden salvo una funcionaria que estaba allí escuchando y me dijo «señor tiene usted toda la razón, yo ya sabía que esto iba a pasar y que alguien se daría cuenta», y se pusieron a contar la anécdota entre todos, con incredulidad, animándome ellos mismos a denunciar la irregular situación» .

¿Qué va a pasar con la denuncia?

Y hasta aquí el escrito-denuncia . ¿Que va a pasar con la denuncia que este ciudadano ha dejado en Tráfico?. Realmente «alguien» debería dar una respuesta. Al parecer es una autoescuela la que se encarga «del tema«