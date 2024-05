Agenda zona norte- viernes, 10 de mayo 2024

—-Quedan 235 días para finalizar el año.

—-LA FRASE DEL DÍA- «El éxito no está en vencer siempre sino en no desanimarse nunca»– (Napoleón Bonaparte).

Día Mundial del Lupus.

Día del Clero.

—-LA IGLESIA CATÓLICA celebra la festividad de los Santos Juan de Ávila, Antonino y Félix..San Damián de Molokai, Padre Damián.

(1910)- Nació en Viveiro Francisco Leal Insua, (+ Madrid, 12 de julio de 1997) [1] Fue un escritor y periodista gallego.

—-EL TIEMPO EN FERROL

Se anuncia un día despejado con intervalos nubosos. Habrá una temperatura máxima de 24 º y una mínima de 13º. Lluvia probable 0 %. Humedad 76%. Viento, 11 km/h.

—-UNIDAD DE DONACIÓN DE SANGRE

–La unidad móvil de donación de sangre se encuentra hoy en O Val-Narón, delante de la Cooperativa, de 15.30 a 21.00 horas.

—-HORARIO DE VISITAS A LA ERMITA DE CHAMORRO

–Se podrá visitar la ermita en horario ininterrumpido de 12.00 a 19.00 horas, de miércoles a domingo.

—-HORÓSCOPO

–Todos los que han nacido el día 10 de mayo tienen el signo del zodiaco Tauro.

—-“MAYO SOLIDARIO

La campaña ‘Mayo Solidario’ de Gadis se extenderá hasta el 1 de junio a lo largo de 201 supermercados situados en Galicia y Castilla y León, entre ellos los de Ferrol.. Los clientes interesados podrán aportar bien alimentos no perecederos o bien una donación económica en el momento de pagar su compra. Serán entregados al Banco de Alimentos

Entre los alimentos más demandados están legumbres, leche, arroz, aceite, conservas y cereales.

—-EN EL CONCELLO

– A las 9.30 horas, Comisión Extraordinaria Urxente de Facenda, Emprego, Recursos Humanos, Estatística, Patrimonio, Patrimonio Histórico, Turismo, Sanidade, Consumo, Benestar Animal e Mercados.

-A las 10.00 horas Comisión informativa de Cultura, Deportes, Festas, Novas Tecnoloxías e Marca Ferrol.

-A las 11.00 horas el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el concejal de Servizos, José Tomé, se reunen con la junta directiva de la AVV Santa Icía dentro del calendario del plan de barrios (local AVV Santa Icía).

-A las 11.30 horas el concejal de Deportes, Ricardo Aldrey,; Jesús Prieto de la directiva del Club Powerlifting Fénix Ferrol; y Daniel Trillo, del gimnasio Bitácora, presentan el Campionato de España Junior Ciudad de Ferrol de Powerlifting.

-A las 12.30 horas el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, preside los actos con motivo del día internacional de la Fibromialgia (salón de recepciones).

-A las 20.00 horas la concejal de Política Social e Inclusión, Rosa Martínez, asiste al cierre del desfile de la Xornada de Moda Inclusiva Moda B (salón de Actos Concepción Arenal del Campus de Ferrol).

—-INFO DIOCESANA

–Este viernes, día 10 de mayo tendrán lugar en el Seminario de Mondoñedo los actos de celebración de la fiesta de San Juan de Ávila, maestro de santos y doctor de la Iglesia, patrón del clero secular español. En esta jornada, presidida por el obispo de la diócesis, Fernando García Cadiñanos, se rendirá homenaje a siete sacerdotes que celebran en este 2024 sus bodas sacerdotales.

–El obispo diocesano, Fernando García Cadiñanos continúa con la visita pastoral al arciprestazgo de Ferrol.

—-LA XUNTA EN FERROLTERRA

-A las 11,30 horas la delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, reunirase co presidente da Autoridade Portuaria Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea. Na Autoridade Portuaria (peirao de Curuxeiras, s/n).

—-EN LO CULTURAL

-A las 19.30 horas en el auditorio de la Sociedade Galega de Historia Natural, en la plaza de Canido, conferencia ”A conduta sustentable: unha visión dende a psicoloxía ambiental” a cargo de la especialista Rocío Lozano Miranda, dentro del ciclo “Xuntanzas naturalistas”. Entrada libre.

–Este sábado día 11,la literatura vuelve a tomar las calles de Ferrol de la mano de la Asociación Gallega de Escritores, en una nueva edición de Literatura en la Calle, que contará con la colaboración de cuatro librerías en esta ocasión: Central Librera, Central Librera Real, Librería Estraviz Sarao Estudio.

Entre las 10:30 y las 13:30 horas, doce autores y autoras, muchos de ellos de la propia Ferrolterra, firmarán sus obras y charlarán con los lectores y lectoras, acercando la literatura al público y a las calles.

—-EN LO DEPORTIVO

–A las 10,45 h. rueda de prensa en el Pabellón de A Malata previa al encuentro Inagroup El Ejido – O Parrulo Ferrol.

Intervendrán Álex Regueira, portero de O Parrulo Ferrol y el entrenador Nacho García.

—- FASHION WEEKEND-24

-Hoy viernes, día 10, a las 18.00 horas inauguración en la Plaza de Armas.Sctuación del grupo de baile Upa Revolutión Narón, campeonas del mundo de danza coreografica “Youth” y despuñes de ellas unas “Little bailarinas”.

En toda la jornada, actuaciones musicales, obradoiros, desfiles, animaciones…y descuentos

Durante todo el día de hoy y mañana sábado el “Citi tren” recorrerá las calles.

Actos organizados por el CCA A Magdalena, con la cofinanciación del concello de Ferrol.

—-FERIAS Y FIESTAS EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

–El sábado, día 11 de Mayo, en horario de tarde, en el centro cultural Torrente Ballester, celebración de la final de O Talentiño – II Certamen de Novos Talentos Artísticos,

El Talentiño es un certamen en el que se presenta a concurso niños y jóvenes que realicen alguna disciplina artística.

La final será presentada por el compositor y aordeonista Joaquín Enríquez y por la periodista Rebeca Collado.

En As Pontes

-El domingo, día 12, las 16 horas la AAVV de Espiñaredo, acogerá la celebración de la IV Quedada Lanera (2024) para amantes de las labores con lana.

Los participantes podrán acudir con su labor y tejer junto al resto de asistentes.

En Neda

— Neda celebra una nueva edición de “Neda, a Petiscos” un programa de degustaciones en los establecimientos hosteleros del municipio para promocionar los productos de las panaderías locales entre vecinos y visitantes. Los pinchos serán gratuitos con la consumición.

Las jornadas de degustación en este finde serán el sábado, día 11, y el domingo 12.

En As Somozas

–En la jornada del sábado, día 11, los vecinos de A Pastoriza, celebran su fiesta religiosa en honor a la Ascensión del Señor.

La jornada comenzarán a las 13.00 horas con el oficio de la misa solemne seguida de procesión. A continuación dará inicio la sesión vermú amenizada por el grupoBoreal.Los presentes podrán disfrutar de una comida popular a base de empanada, jamón cocido, cachelos, chorizos, pan, vino, postre, café y chupito. El precio de la comida será de 20 €, 10 € para los niños de 7 a 12 años y los menores de 7 años gratis.

La sobremesa estará animada por As Tocadeiras e Tafornelo, el grupo Boreal y Aixa Romay.

Habrá un hinchable para los más pequeños.

En Fene

–El C.C.R.D Perlío , celebra dos jornadas dedicadas a las Letras Galegas, que este año homenajearán a Luisa Villalta.

Hoy viernes, día 10, a las 19.00 horas tendrá lugar en homenaje a Luisa Villalta la actuación del colectivo literario Moraima.

También en este día se podrá disfrutar con la Banda de 5 Gaitas Agrupacións Airiños de Fene.

Sábado, día 11, a las 19.00 horas tendrá lugar la actuación musical de la Rondalla Perla do Río del C.C.R.D Perlío; el Tradicoro de Fene y la Rondalla Sonidos del Alba.

En Mañón

–El municipio de Mañón celebrará el Día das Letras Galegas, dedicado este año a la escritora Luisa Villalta, con diversas actividades programadas para la ocasión que comenzarán el sábado, día 11, a las 19.00 horas en el Abeiro de Sor tendrá lugar la presentación del libro Martín Sarmiento, o primeiro naturista.

Durante todo el mes de Mayo tiene lugar una exposición dedicada a Luisa Villalta en la fachada del Centro Sociocomunitario de O Barqueiro.

En Miño

–Nueva edición de la VI carrera popular 10-K que se celebra el domingo, día 12, en las inmediaciones de playa de Miño. La prueba estará formada por un total de siete circuitos de diversas distancias que deberán completar los participantes en función de sus edades, siendo el de mayor distancia el de 10 kilómetros, correspondiente a la modalidad absoluta.

Comenzará a disputarse a las 9.30 horas con la salida de los participantes de la categoría absoluta. Paralelamente también se llevará a cabo una andaina de 7,5 kilómetros con inicio a las 9.00 horas.

El precio de inscripción será de 3 euros para todos los corredores, excepto para los atletas de la prueba absoluta, que deberán abonar 10 euros.

En Moeche

–Moeche celebra este sábado, 11 de mayo, el 100 aniversario de la feria del 11, con actividades a lo largo de la mañana. Comenzarán alrededor de las 11,45 horas con la animación de ‘Pulpiño Viascón’, seguida de una degustación de callos a partir de las 12, 00 horas y la actuación del grupo música ‘Encrucillada’, con la presentación del nuevo disco a las 13,00 horas.

En Monfero

–Los vecinos de la parroquia de Vilachá, celebran un año más la fiesta en honor a Santa Lucía. Los actos tendrán lugar desde hoy viernes, día 10 al domingo, día 12.

Hoy viernes, día 10, a las 21.00 horas comenzará la churrascada a un precio de 15 euros. También se podrá tomar, en lugar de churrasco, pulpo, al mismo precio. El menú incluye pan y vino. La verbena estará a cargo de las formaciones Dilema y América de Vigo.

Sábado, día 11, a las 8.30 horas habrá dianas y alboradas con el grupo Virxe da Cela. La sesión vermú estará a cargo de La Hora Bruja, formación que a partir de las 23.00 horas también animará la verbena junto a la orquesta Panamá.

Domingo, día 12, comienzan los actos con dianas y alboradas, seguido de la misa solemne, que se celebrará en horario de costumbre. La sesión vermú estará animada por Maracuyá.

En Ortigueira

Fiesta los días 11 y 12 de Mayo en el lugar de A Xilde, perteneciente a la parroquia de San Claudio en honor a Nosa Señora dos Desamparados.

Sábado 11 de Mayo, comienzan los festejos por la noche con la verbena a cargo del trío Merengue y el Dj Pegaso.

Domingo 12, a las 13.00 horas tendrá lugar la misa solemne seguida de procesión, acompañada de la charanga Alecrín. A continuación el dúo Crazy pondrá la nota musical a la sesión vermú.

En Pontedeume

–Nueva edición de los Cantos de Taberna Durante varias jornadas los presentes podrán disfrutar con la música y diversos actor programados, algunos de los cuales serán los siguientes:

-Hoy viernes, día 10, desde las 17.00 horas; Torneo de tirapiedras en la Alameda de Raxoi y pasacalles con Escolas Airiños do Eume, 7 Ferrados, O Cegho de Matamá y Aldariña de Candeán.

-Desde las 20.30 horas; Entrega de premios del concurso de tirapiedras en la Alameda de Raxoi y actuación y concierto de los grupos mencionados en la citada alameda.

El sábado, día 11

-A las 11.00 horas; Apertura del Mercado de Artesanía en la Alameda.

-A las 12.00 horas; Primer pase de los cantos por el casco histórico.

-A las 15.00 horas; Comida de los grupos participantes en la Alameda.

-A las 19.00 horas; Segundo pase de los cantos por el casco histórico.

-A las 22.30 horas; Concurso de agarrados en la Alameda.

-A las 23.00 horas; Concierto de Airiños da Freba en la Alameda.

Durante la jornada del sábado los asistentes podrán acudir ataviados con vestimentas de los años 40-50 del siglo pasado, pues se trata de recrear una fiesta ambientada en dicha época.

El domingo, día 12, a las 12.30 horas; Pasacalles de Cé Orquesta Pantasma.

—-El sábado, día 11, fiesta de la Ascensión en el barrio de Centroña, e Los actos comenzarán a partir de las 21.00 horas con el inicio de una gran churrascada, que dará paso a la verbena que estará amenizada por la orquesta Acordes y macrodisco DJ Sebas 21.

En Valdoviño

-Este sábado, día 11, fiesta dedicada a la Ascensión que se celebrará en la parroquia de Meirás, Los actos comenzarán con el oficio, a las 12.30 horas, de la misa en la capilla do Bo Xesús. A continuación tendrá lugar la sesión vermú a cargo de la formación Antha, que además animará la verbena de la noche en una velada donde también se dará cita el grupo América de Vigo.

—-EN CUANTO A MUSEOS Y EXPOSICIONES

En Ferrol

–El Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol acoge la exposición fotográfica de Bernardo Pérez, hasta el día 26.

–En la Fundación Exponav continuarán las visitas guiadas gratuitas al museo, la primera de ellas el sábado 11 con un recorrido por la primera planta con el título “Un Arsenal ilustrado”, y la segunda el Día das Letras Galegas, 17 de mayo, con “Unha historia da construción naval”, ésta por la planta baja y en gallego. Al día siguiente, el 18, se celebra el Día Internacional de los Museos y con este motivo durante todo el día habrá jornada de puertas abiertas, de manera que las personas interesadas pueden conocer la colección expuesta en Herrerías de manera gratuita.

–En la sala Carlos III de la exposición del Liceo Europeo de las Artes “Postales de Ferrolterra”.

–Museo Naval. Exposición de los distintos museos de la comarca. Lunes cerrado

–Museo de Historia Natural (Plaza de Canido) .

–Museo de la Semana Santa (entrada por los jardines de San Francisco). Puede visitarse de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas los fines de semana, y de 12.00 a 14.00, de martes a viernes (los lunes permanece cerrado).

–Castillo de San Felipe, Se puede visitar gratuitamente de 10.00 a 14,.00 h. y de 16.00 a 20.00 horas.

En Mugardos

–Centro de Interpretación Caldoval, en Mugardos. Entrada gratuita. El horario de apertura es de martes a domingo de 10.30 a 14.00 h. y de 16.30 a 20.00 horas.

En Valdoviño

–La Casa de la Cultura estrena este viernes exposición. El artista Manuel Armada, mecánico jubilado vecino de Cedeira, mostrará al público sus esculturas de hierro reciclado. . En Valdoviño inaugura este viernes a las 19:30 horas, y a partir de entonces, podrá visitarse hasta el 31 de mayo de lunes a viernes de 11 a 13:30 h, y lunes, miércoles y viernes también de tarde, de 17 a 19 horas.

En Fene

–Casa da Cultura-Hasta el jueves 30 de mayo en la sala de exposiciones temporales da Casa da Cultura “Pingas de humor crítico”, exposición de humor gráfico, caricatura e ilustración de Xoan Andrade Vidal (Betanzos, 1959). La muestra recoge una pequeña antología de la ingente labor desarrollada por el artista y educador en las últimas décadas. Horario de visitas, de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas (domingos y festivos, cerrado).

–Museo do Humor Xaquín Marín. Miércoles, día15, a las 18.00 horas, Obradoiro de banda diseñada a cargo del dibujante Santy Gutiérrez

LA RECETA DEL DÍA

Merluza en salsa verde

Ingredientes.-Merluza en rodajas 4. Cebolla125 g. Dientes de ajo 2. Vino blanco 100 ml. Caldo de pescado o fumet 200 ml. Harina de trigo10 g. Aceite de oliva virgen extra. Sal. Perejil fresco (en abundancia). Almeja fina (opcional) 12. Espárragos blancos en conserva (opcional) 4.

Dificultad: Fácil. Tiempo total 30 m. Elaboración15 m. Cocción 15 m.

Salsa verde.-Pelamos y picamos los dientes de ajo y los rehogamos en una cazuela baja con cuidado de que no se quemen (para que no amarguen el resultado final). Añadimos la cebolla rallada y sofreímos a fuego muy suave hasta que esté bien pochada y translúcida. Añadimos la cucharada de harina, removemos bien y rehogamos durante un par de minutos.

Vertemos el vino blanco y el caldo o fumet, removemos para que no se formen grumos con la harina y dejamos cocer durante diez minutos para que se trabe bien la salsa.

Con la merluza.-Mientras tanto picamos un buen puñado de hojas de perejil fresco y las añadimos a la cazuela junto con las rodajas de merluza, previamente salpimentadas, y las almejas (en caso de usarlas).

Para que la merluza se cueza más rápido, tapamos la cazuela y dejamos cocer a fuego medio durante cinco minutos o hasta que las almejas se hayan abierto y la merluza esté lista (esto dependerá del grosor de las rodajas). Escurrimos los espárragos (si los usamos) y los cortamos en tres trozos, decoramos con ellos cada plato antes de servir.