Aberta en Fene a preinscrición para os campamentos deportivos da Deputación

Fene contará este ano con 6 prazas para a segunda quenda dos Campamentos de verán da Deputación da Coruña, que se desenvolverá do 30 de xuño ao 5 de xullo nas instalacións do IES Rosalía Mera da Coruña.

As persoas interesadas en anotar aos seus pequenos poderán facelo ata o martes 28 de maio no Rexistro Xeral do Concello de Fene, presencial (de 8.00 a 14.00 horas) ou telematicamente https://sede.fene.gal/sxc/gl/ index.html

Deberán aportar a ficha de inscrición dispoñible na web www.fene.gal totalmente cuberta e un volante de empadroamento no Concello de Fene, cunha antigüidade mínima do 2 de maio de 2024.

No caso de que se presenten máis solicitudes que as prazas ofertadas (6), entre os días 29 e 31 de maio farase un sorteo público no que terán prioridade os nenos e nenas que nunca asistiran ás campañas de verán do organismo provincial.

E, unha vez resolta a adxudicación de prazas, procederase por parte do persoal do Departamento de Cultura e Deportes á entrega da documentación restante para a inscrición completa. A data límite para presentar todos os papeis será o 10 de xuño de 2024.

Nesta nova edición dos Campamentos da Deputación poderán participar nenos nadosentre o 1 de xaneiro de 2010 e 31 de decembro de 2015 (rapazada de 9 a 14 anos xa cumpridos).

O custe da actividade ascende a oitenta e cinco euros por persoa e inclúe estancia, manutención e participación nas actividades e saídas programadas. A cota de participación aboarase unha vez confirmada a praza.