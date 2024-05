Couce Fraguela recibió la medalla de plata «Marcial del Adalid» en un acto cargado de ferrolanismo

En la mañana de este domingo en un sencillo acto cargado de ferrolanismo se celebró en el teatro Jofre la entrega de la medalla de plata “Marcial del Adalid” , de la Real Academia de Belas Artes de Galicia a Xosé Manuel Couce Fraguela persona muy vinculada a la Cultura sobre todo en su faceta de compositor y fundador y director de la rondalla del Club de Campo. Rondalla que asimismo rindió un homenaje a quien fue rondallista durante 35 años.

El acto fue presentado por Joaquín Enríquez Díaz y en el teatro Jofre se pudo ver a numerosas personas relacionadas con el mundo de la cultura, de la música, de asociaciones y sobre todo de amigos del homenajeado.

Asimismo se encontraban diversos miembros de la Academia, constituida en sesión extraordinaria, sesión que fue declarada abierta por su Vicepresidente, Celestino García Braña, académico numerario de la Sección de Arquitectura desde el año 2006.

Seguidamente tomó la palabra el también académico de número, miembro de la sección de Música, Alejo Amoedo Portela, que procedió a dar lectura de los trámites y acuerdo de concesión.

Continuando con la sesión le correspondió a Juan Pedro Durán Alonso, académico de número de la sección de música de dicha academia destacar la figura de Xosé Manuel Couce Fraguela y sus muchos méritos por los que le fue concedida la medalla de plata “Marcial del Adalid” .

Y ya se pasó a la imposición de la medalla a Couce Fraguela y a la entrega del diploma correspondiente finalizando esta parte con unas palabras del premiado.

“Una de las mayores sorpresas de mi vida”

Xosé Manuel Couce comenzó diciendo que “Ni que decir tiene que el día de hoy es para mi, y por mil razones, un día de emoción muy intensa. Quiero en primer lugar y sin más demoras agradecer a la Academia Galega de Belas Artes esta distinción que acepto y recibo como un gesto hacia una vida entera dedicada a Ferrol y a la Música pero que yo quiero ver, por encima de cualquier otra cosa, no como algo que se me concede a mi sino como un reconocimiento a nuestra ciudad, a sus gentes y a su música y ante todo como un reconocimiento a la Fiesta de las Pepitas y a todos cuantos la hacen posible.

En este sentido quiero tener un recuerdo muy especial para cuantos a lo largo de 35 años compartieron conmigo la maravillosa experiencia de formar parte de la rondalla del Club de Campo, su afecto y su talento, me ayudaron a lo largo de más de tres décadas a ser mejor como músico y como persona.

Couce agradeció a Pedro Blanco Llano y lo felicitó por su labor “es el que pacientemente y haciendo del silencio un esfuerzo colosal llevando a cabo día tras día un trabajo que solo su esposa Inma conocía ha reunido todos los datos sobre la obra abarcando una trayectoria que se extiende a lo largo de mas de medio siglo y tras todo esa monumental labor ha puesto en marcha el expediente que remitió a la Academia dándome además de una alegría inmensa una de las mayores sorpresas de mi vida..

Gracias Pedro, querido Pedro, gracias a ti y por supuesto a la actual presidenta del Club de Campo Elena Horjales Leira y a su junta directiva que respaldaron esa iniciativa».

“Un día especialmente feliz”

“Este es para mi un día especialmente feliz, un día en el que como en un misterioso espejo, un espejo que todos llevamos por lo general sin saberlo dentro del corazón, veo pasar ante mi una vida entera, mi vida. Aquellos años han pasado, el tiempo jamas se detiene pero créanme si les digo que hoy vuelvo a ser un poco, sin saber como, aquel niño que nació en el barrio de Esteiro, en el seno de una familia muy humilde, y que creció en el duro tiempo de la posguerra cuando carecíamos de casi todo. No teníamos, y esa es la verdad, prácticamente nada, pero era un barrio solidario, un barrio donde las puertas estaban abiertas , donde no era posible que una persona estuviese en soledad, pero teníamos afecto, eso si, , teníamos el deseo de vivir, de salir adelante, teníamos gracías a Dios..la Música. “

La Fiesta de las Pepitas

“Esa Música que siempre ha estado en el centro de mi vida y que hoy mismo, en este preciso instante me acompaña también.

La fiesta de las Pepitas cuyas raices se hunden con fuerza en ese barrio de Esteiro en el que yo nací ya tiene siglo y medio de historia, es una de las grandes señas de identidad de este Ferrol, que es una ciudad irrepetible, una ciudad que no se parece a ninguna otra. Es la fiesta que tanto nos une no solo entre nosotros sino también con quienes ya no están y con quienes habitarán esta ciudad en el futuro.

Y de manera muy especial es la fiesta que mejor define nuestra visión del mundo, lo que nosotros somos, nuestra manera de existir. Y que la Fiesta de las Pepitas, queridos amigos viva como querría Álvaro Cunqueiro ¡mil primaveras más!.

Gracias de nuevo a la Academia y a todos ustedes por haber hecho posible este maravilloso día que habitará en los recuerdos en los recuerdos del futuro, como mínimo los míos.

¡Viva Galicia!, ¡Vivan las Pepitas! Y ¡Que viva para siempre Ferrol”.

Y tras estas palabras y las de Elena Horjales Leira, presidenta do Círculo Mercantíl e Industrial- Club de Campo fue el de alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela el que se dirigió al homenajeado y a todos los asistentes.

«Su trayectoria vinculada a la Fiesta de las Pepitas»

José Manuel Rey Varela, participó en el acto de entrega de la Medalla de Plata “Marcial del Adalid”de la Real Academia Galega de Belas Artes al músico y ex concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ferrol, José Manuel Couce Fraguela.

“Su trayectoria artística estuvo estrechamente vinculada a la Fiesta de las Pepitas, ya que fue director de la rondalla Club de Campo durante 35 años y es el artífice de numerosas canciones, como “Nas ondas do mar” o “Olliños de mel”. Asimismo, fue el responsable de la introducción de la lengua gallega en las composiciones de las rondallas”.

El regidor destacó que, entre los objetivos de la Real Academia Galega de Bellas Artes, figuran la salvaguarda y la promoción de las artes y del patrimonio cultural gallego, “todas ellas, premisas a las que responde Couce Fraguela”. Asimismo, destacó que “su huella en la revitalización y divulgación de nuestra fiesta más ferrolana, la Noche de las Pepitas, es imborrable, tanto como representante público, como músico y como director de la rondalla Club de Campo”.

Rey Varela trasladó su felicitación al homenajado por este merecido reconocimiento y expresó su deseo de que la Fiesta de las Pepitas sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, “algo que será posible gracias al trabajo de todas las rondallas y de todos aquellos que, como José Manuel Couce Fraguela, lo dieron todo por esta celebración”.

Cerró la primera parte del acto el Vicepresidente de la Real Academia Galega de Belas Artes, Celestino García Braña.

HOMENAJE DEL CLUB DE CAMPO

Ya la segunda parte, una vez finalizada la sesión extraordinaria de la Academia se dedicó a un homenaje de la Rondalla del Club de Campo al galardonado

Comenzó este Homenaje con la proyección del Vídeo Documental titulado “Xosé Manuel Couce Fraguela, unha vida entregada á Música”. Un Documental elaborado por Pedro Branco Llano y su esposa Inma Gutierrez.y después de este vídeo dirigió unas palabras Pedro Blanco Llano que finalizaron con la lectura del poema “Homenaxe a Xosé Manuel Couce Fraguela”.

Hubo entrega de regalos a Couce Fraguela, entre ellos por parte de la presidenta del Club de Campo, de los rondallistas fundadores y del alcalde de la ciudad.

También hubo «un detalle» de la Rondalla para Leonor Bermejo, jefa de Protocolo del Concello ue tuvo mucho que ver con la organización del acto. No faltó un ramo de flores y palabras de agradecimiento para ella.

Actuación de la rondalla

Y ya para finalizar no podía faltar la parte musical, en este caso la rondalla del Club de Campo, bajo la dirección de David Sanmartín, que también «co dirigió» el propio Xosé M. Couce interpretó «Amor Guajiro«( Danzón composición de Luis González Tosar y Xosé Manuel Couce Fraguela); «Negra Sombra» (Balada. Letra de Rosalía de Castro y Música de Xoán Montes); «Virxe de Chamorro» (Bolero de José Luis París López); «Morriña» (Bolero de Don Fely y Eduardo Diehl); «Cuéntame que te pasó». (Mambo de Al Castellanos y Manhattan Transfer); «When de Saint go Marching in» (Himno Gospel popular); «Lágrimas Negras» (Bolero de Luis Matamoros); «Amada Ausente» (más conocida como «Nas Ondas do Mar«. Un Vals de Salvador García-Bodaño y Xosé Luís Blanco Campaña).

Y tras esta inmejorable actuación ..aplausos, felicitaciones y como al principio…mucho ferrolanismo.