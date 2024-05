Fene contratará 2 peóns forestais con cargo ao APROL Rural 2024

O Concello de Fene contratará no mes de xuño con dúas persoas para o posto de peón forestal con cargo ao programa APROL Rural. A duración dos contratos será de 9 meses a xornada completa.

Para poder optar a unha destas prazas é requisito imprescindible atoparse en situación de desemprego, así como tamén estar inscrito no Servizo Público de Emprego de Galicia como demandante non ocupado. Ademais, débese ter solicitada a ocupación de peón forestal. Unha vez se publiquen as bases do proceso selección, o Concello de Fene tramitará ante a oficina de emprego de Ferrol-Esteiro a oferta de emprego.

A concelleira de formación e emprego, Cristina García, informou de que “as persoas contratadas por este programa desenvolverán labores de xestión das masas forestais e outras recollidas no seu perfil laboral”, integrándose durante a súa contratación no departamento de servizos.

As persoas que precisen máis información sobre este programa poden dirixirse á Área de Formación e Emprego “Pancho Allegue”, na praza do Alcalde Ramón José Souto González, a través do teléfono 981 492 767 ou no correo orientacion.laboral@fene.gal.

O programa APROL Rural, a través do cal o Concello de Fene vén contratando persoal nos últimos anos, está financiado pola Consellaría de Promoción do Emprego e Igualdade