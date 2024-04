«He decidido seguir» señaló Pedro Sánchez tras llamar a la mayoría social a la movilización

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa que continuará al frente el Ejecutivo. «He decidido seguir», ha anunciado, al tiempo que ha señalado que esta decisión es «un punto y aparte» y ha llamado a la mayoría social a la movilización.

El anuncio del jefe del Ejecutivo se produce cinco después que comunicase a través de una carta en internet un periodo de reflexión para decidir sobre su continuidad al frente del Gobierno.

«Sé que la carta pudo desconcertar, he mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible» ha reconocido Sánchez durante su comparecencia. «La única forma de avanzar, en ocasiones, es detenerse. He actuado desde una convicción clara. Estamos hablando de respeto y dignidad. Nada tiene que ver con el legítimo debate entre opciones políticas».

«Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Lo verdaderamente trascendente es que queremos agradecer las muestras de apoyo y empatía», ha seguido Sánchez. «Seguirá con más fuerza, si cabe».

«Se trata de decidir que tipo de sociedad queremos ser, nuestro país merece una reflexión colectiva» ha señalado el que seguirá siendo presidente del Gobierno. «Pido a la sociedad española que volvamos a ser ejemplo, los males que nos aquejan no son exclusivos de España».

He decidido seguir

«He decidido seguir, seguir con más fuerza si cabe al frente de la Presidencia. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo», ha indicado. «Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia», ha añadido a continuación.

Sánchez ha agradecido las muestras de cariño recibidas en los últimos días, desde que anunció que cancelaba su agenda pública, en especial la del PSOE que «influido decisivamente» en su decisión, según ha afirmado.

Además ha pedido que «la mayoría social se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo». «Debemos decidir qué tipo de sociedad queremos ser y creo que nuestro país necesita hacer esta reflexión colectiva. De hecho, durante estos cinco días ya hemos comenzado a hacerla. Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración y al juego limpio».

«Mostraremos al mundo cómo se defiende la democracia»