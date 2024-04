Valdoviño anuncia para o martes 30 en Vilarrube, un novo «Encontro nas Parroquias»

Os Encontros Veciñais nas Parroquias continuarán este martes 30 de abril en Vilarrube. A partir das 20:15 horas, o local social, anexo á escola unitaria, albergará a reunión, coa que se pecha o calendario neste primeiro semestre de ano, e tras a celebración das reunións no resto de parroquias.

Nesta liña, o alcalde, Alberto González, avanzaba a intención do equipo de goberno de reeditar novos Encontros Veciñais nas Parroquias á volta do verán, de modo que a cidadanía poida trasladar novas queixas e propostas de forma directa; formular as súas consultas, e tamén realizar un seguemento dos temas abordados nesta primeira rolda de xuntanzas.