¿Dimitirá Sánchez este lunes?

Marcos López Balado

Mucho se ha dicho y escrito sobre el tema en pocos días, hasta alcanzar un punto en el que ya cuesta tener una idea clara entre tanto ruido.

Ahora desarrollaré más mis impresiones, pero voy a empezar por algo que he aprendido en el mundo de la política en el que he participado activamente: en política se dimite o no se dimite, pero no se anuncia que se va a dimitir ni se anuncia que se abre un periodo de reflexión para decidirlo.

La conclusión que saco de esto entonces es que la verdadera intención del anuncio del presidente no es otro que el de generar una incertidumbre y de alguna manera buscar un rédito político. Es decir, el anuncio en sí es una herramienta más a utilizar en un momento delicado políticamente para Pedro Sánchez.

Venga va, voy a dejar una puerta abierta a la opción de la dimisión. Una rendija más bien.

Podría ser que alguno de los temas que salpican a la esposa del presidente Sánchez tuviera peso y recorrido, y que, por ello, se viera forzado a dar este paso. Y también estoy seguro que es lo que mucha gente está esperando oír.

Pero entonces, hagámonos juntos una pregunta: ¿Por qué no dimitió directamente? ¿Para qué alargar más esta situación que podría considerarse agónica? Por un lado podría ser porque su “ego” le pedía antes de irse un baño de masas de gente pidiendo que se quede, pero por otro aún tiene una mayor exposición que antes, ya no solo en España sino en el extranjero, donde la noticia o la idea que trascendió fue “el presidente español se plantea la dimisión por los problemas de corrupción de su mujer”.

Vale, alguno puede estar pensando que hay otra opción. Que en realidad sea verdadera y pura la intención del presidente y que de verdad se plantee tirar la toalla porque le duele sufrir ataques personales, o más bien, que los tenga que sufrir su mujer para hacerle daño a él.

Bueno… podría ser, pero a mi me sorprendería bastante esta opción sobre todo si levantamos un poco la mirada y echamos un vistazo para tratar de ganar algo de perspectiva.

¿Es Pedro Sánchez una persona contraria a los ataques personales? ¿Es una persona contraria a hablar de los familiares de sus rivales?

A ver… hablamos de un señor que en su sesión de investidura dejó de narcotraficante al candidato de la lista más votada, el señor Feijóo, o que volvió a hablar de supuesta corrupción del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso. Una supuesta corrupción desechada por todos los estamentos judiciales, tanto españoles como europeos.

Por eso insisto, seamos un poco serios. Hace solo un mes vimos salir a todo el PSOE salir en tromba a hablar de la pareja de Ayuso, por un tema de impuestos referentes a un periodo anterior a ser su pareja. Y a pedirle explicaciones a ella y a pedir su dimisión.

La conclusión que hay que sacar de esta situación es que si “atacan” en lo personal a Feijoó, a su pareja, a Ayuso, a su hermano, a su padre, a su pareja, etc, está bien. Es parte de la política y tienen que aguantar. Pero si le toca al presidente o a su mujer, entonces… ¿es que la ultra super derecha le hace “bullying” y es algo imperdonable?

No, yo tengo claro que el contenido de la carta del presidente no se corresponde con la realidad. Me parece una estrategia más, si bien es posible que solo él la conozca.

En este país funciona muy bien el ir de mártir. Y lo acabamos de ver. En el CIS catalán el PSOE se ha disparado en intención de voto. Y el CIS de Tezanos, una de las herramientas más valiosas e infalibles que hay en este país, acaba de encargar una encuesta sobre el tema de la carta del Presidente. Preparaos, que a nadie le sorprenda que el CIS diga que los españoles piensan que el presidente debería ganar el Nobel de la Paz… o el de literatura.

Yo, ya para acabar, solo voy a dejar dos simples reflexiones.

La primera es que ciertamente todo este asunto le estaba generando un claro desgaste al presidente y, probablemente, esto solo sea una treta para intentar recuperar la iniciativa y el impulso con un proceso de victimización apelando a la parte emotiva de sus bases.

Y la segunda… y creo que importante, ¿está el presidente o la mujer del presidente fuera del alcance de la justicia? Si hay una denuncia ¿No es obligación de la justicia entrar a valorar y resolver el asunto? Ya sea para condenar o absolver. ¿O se trata de que quien pone la denuncia es Manos Limpias? Porque, recordemos, fueron los mismos que pusieron la denuncia por los papeles de Bárcenas. ¿Entonces valía y ahora no?

Así pues, amigos, creo que en una democracia y en un país donde impera la ley tiene que haber un pronunciamiento de la justicia y que nadie quede fuera. El resto son fuegos de artificio dentro de la arena política. Y yo, particularmente, la admito, solo faltaría, pero no la compro.