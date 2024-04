Carta al presidente Sánchez.

Juan Cardona Comellas-(Juancardonacomellas@gmail.com)

Señor presidente Sánchez: Espero que al recibo de la presente se encuentre bien de salud tanto usted como su esposa, hermano y demás familia; la mía bien, gracias.

Me ha hecho mucha ilusión que se haya dirigido, en plural, a este humilde ciudadano para comunicarme su intención de tomarse unos días de reflexión ante el ataque propiciado por unos ultraderechistas que presentaron una denuncia contra su esposa por firmar presuntamente unas cartas de recomendación y actuar, igualmente presuntamente, en favor de una gran empresa que ayudaba en la financiación del Centro de Estudios que dirige.

Comprendo y apoyo que como hombre enamorado y con la gran responsabilidad de gobernar este país necesite estar libre de estas preocupaciones para actuar al frente de un gobierno de coalición con apoyos de izquierdas y derechas (Salvo que el PNV y el partido de Puigdemont se hayan convertido al marxismo progresista) y que no cesan de solicitarle y exigirle: “¿Qué hay de lo mío?”

Algunas preguntas me dan vueltas por mi cabeza (fruto de mi ignorancia). La más importante: ¿Cuál va a ser su decisión? Sea la que sea marcará un antes y un después en las decisiones de un primer ministro por lo original de la propuesta contando que a posteriori usted podrá cambiar de opinión como hombre sabio que es. Una segunda

pregunta me asalta en mi propia reflexión: ¿Los días que se toma son a cargo de sus vacaciones? ¿Tienen el carácter de incapacidad temporal? O son simplemente un absentismo laboral. Espero que el próximo lunes 29 despeje esas dudas.

No soy dado a dar consejos; pero yo no estaría excesivamente preocupado ya que según he visto y oído en la “Tele” Los ultraderechistas que presentan la denuncia pierden casi todos los casos e incluso han sido condenados “a costas” en algúno; aunque otros medios recuerdan que se personaron en el caso “Urdangarin Nos” o en los ERE falsos de Andalucía; por no mencionar algún otro en los que se “metieron” contra el inhabilitado exjuez Baltasar Garzón o con el “pepero” Bárcenas. Otro caso sonado, entre los muchos que han presentado, ha sido la denuncia contra los Lunnies y los “agentes homosexuales”.

Es fácil decirlo e insostenible sufrirlo, imagino; pero si como usted nos comunica su esposa ya ha desmentido las acusaciones, y ha emprendido acciones legales para que rectifiquen las informaciones espurias vertidas en su contra, defendiendo su honorabilidad y mostrando su colaboración ante la justicia para esclarecer los hechos «escandalosos en apariencia como inexistentes»; además teniendo en cuenta que usted confía, según declaró en sede parlamentaria, en la justicia, no se preocupe que contando con el apoyo de los fiscales el caso se archivará sin más.

Me ha gustado que llame la atención sobre las consecuencias de la «máquina de fango» que intenta deshumanizar y deslegitimar a los adversarios políticos. Hay que parar a toda costa esta forma innoble de hacer política. Creo que se lo agradecerán muchas personas como la señora Ayuso y su pareja y el propio señor Núñez Feijóo y señora. Otra

pregunta cuasi retórica: ¿Deshumanizar es tratar de jauría a un grupo de periodistas como el señor Bolaños ha manifestado? espero que se refiriese a su segunda acepción igual que cuando usted se habla de «Constelación de cabeceras» sea como: «Conjunto, reunión armoniosa»

Por último, no quiero importunarle es plena periodo de reflexión. Si continua como presidente, aunque sea con una dimisión similar a la que presentó en el convulso Comité Federal de octubre de 2016 y que a la larga le consolido como el omnímodo secretario general del PSOE, tome las riendas de este país, antes llamado España y meta en cintura a todos los que quieren trocearla y volverla de al revés. Basando su buen hacer en el avance económico, la justicia social y la regeneración democrática.

Habrá observado que le he apeado el sobrenombre de «presimiente» en aras del bien común que nos espera post reflexión.

Ferrol, 2º día de reflexión, 27 de abril de 2024