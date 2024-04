O Goberno de Narón chega a un acordo para manter o servizo de madrugadores

O goberno local e as Anpas de Narón chegaron a un acordo para manter temporalmente a xestión do servizo de madrugadores.

A rexedora local, Marián Ferreiro, e a edil de Ensino, Olga Ameneiro, reuníronse no Consistorio con representantes das Anpas A Buxaina (CEIP A Gándara); As Aceas (CEIP Piñeiros); Anpa do CEIP A Solaina; Galatea (CEIP Virxe do Mar); O Buxato (CPI do Feal) e a do CRA de Narón para abordar esta problemática e chegar entre as dúas partes a un acordo que garanta a continuidade deste servizo que precisan moitas familias da cidade.

O citado acordo implica que as Anpas continuarán coa xestión de forma transitoria mentres o goberno local avanza no cumprimento dos prazos legais previstos para sacar a licitación a contratación da xestión do servizo.

Posteriormente o Concello asumiráo de xeito transitorio ata que a Xunta asuma esta competencia, ao igual que a do servizo de comedor ao mediodía.

A maiores, a alcadesa da cidade enviará un escrito ao conselleiro de Educación, Román Rodríguez, urxindo unha reunión á que a maiores de Ferreiro acudiría a edil de Educación e un representante de cada Anpa dos centros da cidade que ofrecen o servizo de madrugadores.

A finalidade do encontro, tal e como apuntou a edil de Ensino, é “solicitar á Xunta que asuma unha das súas competencias en materia educativa para que nin as Anpas nin o Concello teñan que asumir unha tarefa que non lles corresponde e poder garantir a prestación do servizo por parte da administración autonómica”.

Dende o goberno local valorouse positivamente o acordo acadado onte e incidiuse no compromiso do goberno local “de continuar traballando como viñemos facendo ata agora para poder plantexar unha solución a un problema que afecta a numerosas familias e que precisa do compromiso real, con medidas efectivas sobre a mesa, neste caso asumir esta competencia, por parte de todos os grupos con representación na Xunta de Galicia, algo que lamentablemente ata o de agora non aconteceu pero que confiamos en acadar conxuntamente coas Anpas e as familias afectadas”.