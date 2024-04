Ortigueira cerca de retener la inversión de 759.658 euros para el albergue y la reforma de O Murito

«A pesar de la petición del Estado de renunciar al dinero», tras la aprobación en el pleno municipal de la prórroga de los terrenos, el ejecutivo local trabaja en subsanar dos defectos más del proyecto para poder contar con los fondos europeos.

El Concello de Ortigueira está más cerca de retener la subvención de 759.658,07 euros procedentes de fondos europeos para la rehabilitación de las escuelas como albergue y la reforma del área de descanso de O Murito. El pleno municipal aprobó en su última sesión ordinaria, a través de una moción de urgencia, la aceptación de las condiciones de prórroga de los terrenos incluidos en el proyecto, una condición imprescindible para recibir los citados fondos.

Este era un paso clave para amarrar la inversión, ya que las condiciones de la convocatoria establecían que el Concello debía disponer de la superficie sobre la que actuar por un período mínimo de 10 años. La concesión de Costas sobre este terreno de dominio público marítimo-terrestre finalizaba en junio del 2031, por lo que dicho período de tiempo no se cumplía al tratarse de una subvención del 2023.

A pesar de no alcanzar este requisito, en un primer momento el Instituto para la Transición Justa, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, concedió estos fondos al Concello de Ortigueira en febrero del 2023. Sin embargo, en julio, una vez certificada de manera definitiva esta concesión, el personal del Ministerio solicitó al Consistorio que renunciase de oficio a los fondos. El Concello de Ortigueira rechazó esta propuesta, ya que entendía que no podía perder una inversión de casi 800.000 euros en el municipio. “Entonces, comenzamos a trabajar. Si la subvención estaba mal concedida porque el proyecto presentado por el anterior gobierno local no cumplía un requisito fundamental, era necesario solventar la situación”, explica el alcalde, Valentín Calvín.

En este sentido, Calvín apunta que el actual gobierno local inició el diálogo e intercambio de documentación con Costas para solicitar una prórroga de la concesión de los terrenos de O Murito, un requisito “imprescindible para no perder el dinero”. Dicha prórroga fue, finalmente, concedida por la Demarcación el pasado marzo.

A pesar de solventar este primer percance que hubiese resultado invalidante, el Concello de Ortigueira tiene que solventar todavía un par de defectos de forma del proyecto. El primero tiene que ver con el tamaño de la superficie de actuación, ya que el plan presentado planifica sobre un espacio de 30 metros cuadrados cuando la concesión es únicamente de 20. A mayores de esta circunstancia, es preciso acreditar que otro de los terrenos sobre los que se actuará pertenece al municipio. “Son del Concello, pero no constan así en el Registro Civil y es necesario actualizar esta documentación”, expresa Calvín.

Más allá de estas gestiones para subsanar todos los defectos, el líder del ejecutivo local quiere mostrar su “profunda preocupación” por las informaciones publicada por The Objective y replicadas en diferentes medios de comunicación acerca de lo que califican como un “proyecto ilegal” solicitado por Ortigueira y en el que, según el propio medio, la ministra Teresa Ribera trató de interferir.

“Desde el Concello de Ortigueira queremos expresar nuestra profunda preocupación por estas informaciones que expresan que el anterior ejecutivo municipal presentó el proyecto a sabiendas de que no cumplía los requisitos y no comunicó la no disponibilidad de los terrenos. También es preocupante el hecho de que la concesión prosiguiese en trámite a pesar de incumplir estos requisitos”, apunta el regidor.