Axenda en Narón desta fin de semana

Venres 15 de agosto de 2025

Actividade: Jazz de Ría. No Pazo da Cultura, ás 21:30 horas.

O Concello de Narón colabora na organización deste festival, que nesta xornada traerá ao saxofonista Perico Sambeat ao Pazo da Cultura. As invitacións poden recollerse, de balde, no despacho de billetes do Pazo da Cultura.

Sábado 16 de agosto de 2025

Actividade: Jazz de Ría. No CIMIX, Praza do Concello e parque de Freixeiro; dende as 11:30 e a partir das 17:00 horas.

Domingo 17 de agosto de 2025

Actividade: VIII Torneo xuvenil Sinde´s Cup. No campo de fútbol do Val; dende as 10:30 horas e pola tarde a partir das 17:30 horas.

O Concello e a Sociedade Deportiva O Val organizan este evento, cuxas semifinais, entre o Racing de Ferrol e o Deportivo da Coruña. A partir das 12:00 será o turno do CD Lugo e o Celta de Vigo e pola tarde ás 17:30 horas será a final de consolación e a final ás 17:00 horas.