Dos pequeños incendios forestales se han registrado en la jornada de este sábado en Narón y As Pontes

Tras los incendios registrados hace unos días en la zona de Monfero, uno de ellos afectó al Parque Natural de las Fragas do Eume, así como uno pequeño en pedroso, en Narón, parecía que a la zona norte se le había dado un descanso si bien en la jornada de este sábado fueron dos los incendios, de escasa categoría los que afectaron a los municipios de Narón y As Pontes.

En Narón

Sobre las tres menos cuarto de la tarde se produjo un pequeño incendio forestal en la zona de Santa María de Castro, justo detrás de terrenos de la iglesia parroquial. Ante la llamada de alerta por parte de varios particulares se movilizó a los Bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Narón.

A la llegada e los bomberos a la zona se localizó un área de matorral ardiendo próxima a viviendas por lo que se priorizó la contención del fuego para evitar que se propagase hacia las edificaciones cercanas. La zona seca y el poco viento favorecían el avance rápido del incendio.

Para controlar el fuego se movilizaron varias unidades de bomberos, incluyendo el BUL-1 con el jefe de dotación, el BFL-3 con varios bomberos y la UMJ con el sargento, que trabajaron de manera coordinada con las Policías Nacional y la Local de Narón.

El servicio de Medio Rural no pudo acudir al lugar, ya que se encontraba desplegado en otros incendios que afectan actualmente a Galicia.

El incendio quedó extinguido alrededor de las 16.00 horas, sin que se registrasen daños personales y según los primeros informes, el fuego pudo ser provocado por el lanzamiento de bombas de palenque en la zona por la celebración de la festividad de la patrona.

En As Pontes

Cerca de las cinco de la tarde se reinició un incendio, en la zona de Gondré, en la parroquia de As Pontes que afectó a una pequeña zona de arbolado de 0,02 hectáreas.

Acudieron para sofocarlo efectivos de la Consellería de+o Rural de la Xunta de Galicia, dos agentes y dos brigadas auxiliados por una motobomba.

El fuego quedó controlado a las 18.00 horas.