Noites craras do luar-Antes de pedir reprobaciones…mírense al espejo

José Luis Álvarez

Con la benevolencia del director de Galicia Ártabra reanudo mis comentarios de opinión que con toda seguridad no serán del agrado de todos los lectores y lectoras pero que desde mi forma de ser y pensar tratan de exponer situaciones, de hacer críticas como se decía antes, positivas, sobre determinados momentos de la vida municipal, de Galicia y del resto de España.

Me llama bastante la atención la postura muchas veces de ataques innecesarios de algunos miembros de la oposición municipal, no de todos, que quizás tratan de tapar sus vergüenzas utilizando la tinta del calamar, manchando a los demás cuando ellos ya están más que manchados por lo que no hicieron o por lo que dijeron.

¿A que viene a cuento todo esto?. Pues a cierto comentario de la número dos del grupo municipal socialista de la corporación ferrolana, Montserrat Dopico Malde, en el que dice que reprueba al alcalde ….y antes de seguir me pregunto ¿quién es ella para reprobar cuando quizás la reprobada desde que figuró en la candidatura socialista podría ser esta señora?. Antes de pedir reprobaciones…mírense al espejo.

Esta señora, que en las páginas de face de la Sociedad Filarmónica Ferrolana figura como secretaria de esa entidad cultural, una mujer tan interesada por el futuro de la Cultura en Ferrol que días antes de que su nombre sonara para ir en la candidatura socialista ferrolana asistió a un encuentro con representantes de entidades y asociaciones culturales convocada por el candidato del Partido Popular y allí ante todos realizo un ataque a la gestión en cultura de la corporación que dirigía el señor Mato. Claro que quizás ella no sabía que la iban a colocar en un destacado puesto, como independiente ya que sino se abría mantenido con la boca pechada.

Una señora que hizo comentarios muy curiosos al tratar sobre el Concurso Internacional de piano, recordemos…” Si es un Concurso Internacional de prestigio pero debemos tener claro que esto no es Santander, esto es Ferrol. Debemos tener un Concurso de piano con un formato que tenga que ver con la gente que vive aquí. Tenemos que ser críticos y sensatos y ver a quien se le encargan las cosas”.

Toma y daca…”¿A quien se le encargaban las cosas en tiempos del señor Mato?”. ¿Y esto no es Santander?..¿qué piensa esa señora que es Ferrol, un barrio coruñés que no merece celebrar actos Culturales de importancia?.

Si, una independiente que nadie se esperaba pero la operación “pinchar el suflé” estaba en marcha, los “de arriba” no podían permitir que una edil que había trabajado mas que bien, querida e incluso admirada, pudiera ocupar el segundo puesto por lo que era necesario situar a alguien sin carnet, a un comodín…y ahí está….

Claro que cuando seguimos las sesiones plenarias nos damos cuenta de que si no se reprueba por parte de algunos otros de la oposición si ofrecen una serie de perlas sin que se acuerden que examinando las hemerotecas se les podrían poner las caras más que coloradas. Lo que no se ha hecho en los últimos años, muy especialmente en los cuatro de gobierno socialista, se exige ahora al gobierno actual en donde parece que no se tiene en cuenta aquello de lo heredado.

Por cierto, y tema aparte a ver si el señor Mato y el señor Fernández Beceiro se ponen de acuerdo sobre quien es el portavoz. En el último pleno nos ofrecieron unos minutos de humor muy interesantes.

Ah, me dicen que además de la operación “pinchar el suflé” la número dos estuvo muy bien recomendada por algún veterano socialista, por algún actual compañero en el grupo municipal actual, y por algún poder semioculto ismaeliano, recordando aquello de que en el siglo XII se denominaba a Esmelle como Ismaeli.

Total que para reprobar primero debe enterarse bien de porque está donde está, y que en boca callada, a veces, no entran moscas.

Y como esto va de alguna de socialistas, la número dos ya se afilió una vez ascendió al edilato…diríamos como el ex presidente Felipe González ….”todo esto sin acritú”.