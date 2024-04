“De la sociedad para la sociedad”. La Cruz Roja en Ferrol conmemora su 125 aniversario

En 2023 se cumplieron 125 años de la constitución de la Asamblea comarcal de Cruz Roja en Ferrol. Un hito que no podría pasar desapercibido en la presentación de las actividades y resultados de la Organización humanitaria en la comarca relativos al pasado ejercicio.

Con el objetivo de homenajear a quienes pasaron por la Asamblea ferrolana y conocen de primera mano la evolución de sus proyectos y los principales cambios acontecidos, el equipo técnico y el comité comarcal ha preparado un acto en el que, además de rendir cuentas y agradecer el compromiso y la confianza de voluntariado y personas y entidades socias, recordará a los presentes el valor esencial de la labor de Cruz Roja a través de los años: las personas.

Gracias al compromiso de 126 personas voluntarias y la confianza de 2.269 personas y entidades socias, la Asamblea comarcal de Cruz Roja en Ferrol atendió el pasado año a un total de 2.393 personas en situación de vulnerabilidad.

Un impacto social que tanto la presidenta comarcal, María del Carmen Fernández Corral, como la coordinadora de la Asamblea, Adriana Diéguez, han compartido con el más de medio centenar de personas que asistió al acto celebrado esta semana en la sede de Afundación, en Ferrol.

Un Movimiento de la sociedad para la sociedad

“É moi emocionante lembrar tempos nos que a actividade fundamental da nosa Organización nesta comarca estaba ao carón do mar, nas praias e, por suposto, na formación e no eido sanitario, por aquelo do auxilio propio dos comezos de Cruz Vermella. Tan emocionante coma coñecer a evolución do traballo da nosa Organización: ese paso á atención e ao acompañamento das persoas en función das súas necesidades. Esa intervención social que nos caracteriza”, subrayó el presidente provincial de Cruz Roja en A Coruña, Manuel Viqueira, durante su intervención.